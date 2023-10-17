المشدد 7 سنوات للمتهم بقتل شقيقه للخلاف على شقة في بنها

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثانية، برئاسة المستشار عادل على ماهر، اليوم الثلاثاء، بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات لموظف؛ لاتهامه بقتل شقيقه بسبب الخلاف على شقة بمنزل الأسرة بمدينة بنها فى محافظة القليوبية.

وتضمن أمر الإحالة الخاص، أن المتهم "كريم م ح"، 28 سنة، موظف، قتل المجني عليه "أحمد.م"، شقيقه، عمدًا بدون سبق إصرار أو ترصد، بأن عقد العزم على قتله.

وتابع أمر الإحالة، أنه إبان الواقعة وبمحلها حدثت مشادة بين المتهم والمجني عليه، شقيقه، إثر خلافات بينهما حينها - قام فيها المتهم بالتعدي على المجنى عليه بسلاح أبيض "سكين" بأن أسدى له طعنه استقرت بصدره فأحدثت الإصابة الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالأوراق، والتى أودت بحياته قاصدًا من ذلك قتله وإزهاق روحه على النحو المبين بالأوراق، كما أنه أحرز سلاحًا أبيض "سكين" بغير مسوغ قانونى.

وشهدت جلسة المحاكمة حضور والد المتهم والمجني عليه، وباقي الأشقاء، وأعلنوا تنازلهم عن القضية، حيث أن المتهم والمجني عليه أشقاء، وناشدوا هيئة المحكمة بتخفيف العقوبة علي المتهم، وهو ما عملت المحكمة على تنفيذه خلال إصدارها الحكم بحق المتهم.