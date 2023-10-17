24 أكتوبر.. محاكمة المتهمين بقتل الطفلة بسنت في بولاق الدكرور

أجلت محكمة جنايات جنوب الجيزة، جلسة محاكمة 16 متهما بقتل الطفلة بسنت، في بولاق الدكرور لجلسة الثلاثاء 24 أكتوبر.

وعقدت الجلسة برئاسة عبد الناصر محمد حسنين، وعضوية المستشارين حسين فاضل عبد الحميد، هشام جابر بشير، وأمانة سر أحمد رفعت، ورأفت عبد التواب.

وتعود تفاصيل الواقعة عندما لقيت الطفلة بسنت مصرعها بطلق ناري أثناء نزولها إلى الشارع لشراء الأطعمة وقت حدوث مشاجرة بالأسلحة النارية، وزجاجات المياه الغازية.

وجاء في أمر الإحالة في القضية التي حملت رقم 13907 جنح بولاق الدكرور لسنة 2022، لمعاقبة 16 متهم: سمير ص م، وأنور م أ، ومحمد خ م أ، وأحمد س ع ح، ومحمد ح م، وأحمد ش خ، وشريف أ م، وعبد الله ب، وسيد ك م، ومحمود ن م، وأحمد ج ه، ومحمود خ أ، ومحمود ع م، وإسماعيل م غ، وعبد الرحمن ج ق، وعبد الرحمن ج ق، حيث أن المتهمين في 28 يونيو 2022، استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف أمام أهالي وقاطني منطقة ناهيا بولاق الدكرور، وذلك بأن أشهروا أسلحة نارية وبيضاء طبنجات بغير ترخيص و5 طلقات مما تستخدم على السلاح الناري، تجاه بعضهم البعض بقصد الترويع وفرض السطوة.

وتابعت التحقيقات بناء على ارتكاب تلك الجريمة، جنايتين أخريين وهما أنهم في ذلك الزمان والمكان، قتلوا بسنت مجدي محمد، عمدًا مع سبق الإصرار، وذلك بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على إزهاق الروح على إثر سابق الخلاف بينهم، وما أن ظفروا ببعضهم البعض إبان ارتكابهم للجريمة محل الاتهام الأول، حتى أطلقوا وابلًا من الأعيرة النارية صوب بعضهم البعض، وتصادف مرور الطفلة المجني عليها بمسرح الواقعة فأحدثوا إصابتها، وحازوا وأحرزوا مواد في حكم المفرقعات غير المرخصة بها.