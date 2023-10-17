الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

24 أكتوبر.. محاكمة المتهمين بقتل الطفلة بسنت في بولاق الدكرور

الطفلة بسنت
الطفلة بسنت

أجلت محكمة جنايات جنوب الجيزة، جلسة محاكمة 16 متهما بقتل الطفلة بسنت، في بولاق الدكرور لجلسة الثلاثاء 24 أكتوبر.

وعقدت الجلسة برئاسة عبد الناصر محمد حسنين، وعضوية المستشارين حسين فاضل عبد الحميد، هشام جابر بشير، وأمانة سر أحمد رفعت، ورأفت عبد التواب.

وتعود تفاصيل الواقعة عندما لقيت الطفلة بسنت مصرعها بطلق ناري أثناء نزولها إلى الشارع لشراء الأطعمة وقت حدوث مشاجرة بالأسلحة النارية، وزجاجات المياه الغازية.

txt

استكمال محاكمة المتهمين بـ"قتل الطفلة بسنت" في بولاق الدكرور

txt

مصرع طفلة سقطت من الشرفة أثناء اللعب فى بولاق الدكرور

وجاء في أمر الإحالة في القضية التي حملت رقم 13907 جنح بولاق الدكرور لسنة 2022، لمعاقبة 16 متهم: سمير ص م، وأنور م أ، ومحمد خ م أ، وأحمد س ع ح، ومحمد ح م، وأحمد ش خ، وشريف أ م، وعبد الله ب، وسيد ك م، ومحمود ن م، وأحمد ج ه، ومحمود خ أ، ومحمود ع م، وإسماعيل م غ، وعبد الرحمن ج ق، وعبد الرحمن ج ق، حيث أن المتهمين في 28 يونيو 2022، استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف أمام أهالي وقاطني منطقة ناهيا بولاق الدكرور، وذلك بأن أشهروا أسلحة نارية وبيضاء طبنجات بغير ترخيص و5 طلقات مما تستخدم على السلاح الناري، تجاه بعضهم البعض بقصد الترويع وفرض السطوة.

وتابعت التحقيقات بناء على ارتكاب تلك الجريمة، جنايتين أخريين وهما أنهم في ذلك الزمان والمكان، قتلوا بسنت مجدي محمد، عمدًا مع سبق الإصرار، وذلك بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على إزهاق الروح على إثر سابق الخلاف بينهم، وما أن ظفروا ببعضهم البعض إبان ارتكابهم للجريمة محل الاتهام الأول، حتى أطلقوا وابلًا من الأعيرة النارية صوب بعضهم البعض، وتصادف مرور الطفلة المجني عليها بمسرح الواقعة فأحدثوا إصابتها، وحازوا وأحرزوا مواد في حكم المفرقعات غير المرخصة بها.

قتل الطفلة بسنت بولاق الدكرور محاكمة 16 متهما محكمة جنايات جنوب الجيزة مشاجرة

الأكثر قراءة

هل تريدون توطين سكان غزة فى سيناء؟.. مسئول مصرى يفحم نظيره الأوروبى

أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 17 أكتوبر 2023 فى بورصة الدواجن الرئيسية

إخلاء قاعة الكنيست بعد تفعيل صفارات الإنذار بتل أبيب

"أمها رجعت فجأة".. مدرس يقفز من السادس لإخفاء علاقته بطالبة في الإسكندرية

عاجل.. أول تعليق لإسرائيل على فيديو رهينة حركة حماس

كل شيء عن 4 مشروعات صينية عملاقة جديدة في مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

تحية إلى رجُل الأزمات الصعبة

د. فكري حسن

حرب إسرائيل الخاسرة

د. زين عبد الهادي

بين الأزهرى والباريسية.. أنشودة اليد الفارغة وحافة الليل

هيثم الغيتاوى

فى غزة.. لا يلعبون كرة القدم

حسين دعسة

مجلس الأمن يحبط المقترح الروسى.. القمة المصرية حول غزة تتوج الجهود الدولية

محمد عبدالعزيز

أغيثوهم... ذلك أفضل جدا

عبدالوهاب داود

أما عن «التوك توك».. فهو فساد كله

وائل لطفي

«ع» الهادى

صور

حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطينى بالدقى

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

الاختيار الصعب.. هل يختار نتنياهو حرب طويلة مع حماس على حساب الرهائن؟

جيش الاحتلال عن وضع قطاع غزة بعد إنهاء عدوانه: سيكون قضية عالمية

الرعب القادم.. كيف تتحرك إسرائيل فى ملف الاجتياح البرى لغزة؟