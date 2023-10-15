الأحد 15 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

السجن المؤبد لسايس بتهمة الاتجار فى المخدرات بالإسكندرية

ارشيفيه
ارشيفيه

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار السيد عبد المطلب سرحان، رئيس المحكمة، بمعاقبة سايس، بالسجن المؤبد غيابيا وتغريمه مبلغ مالي قدرة مائة ألف جنيه، عما أسند إليه، ومصادرة المخدر المضبوط وألزمته بالمصاريف الجنائية، بعد اتهامه بالاتجار في المواد المخدرة، صدر الحكم بعضوية كل من المستشار عبد الفتاح فريد الزارع، والمستشار عمرو محمد عبد المطلب مرسي، والمستشار شريف عبد المقصود ابراهيم، وسكرتير المحكمة وليد محمد محب.

ترجع أحداث القضية رقم 15380 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة الرمل ثان، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط قسم شرطة الرمل ثان، يفيد بضبط سايس لقيامه بالاتجار في المخدرات.

وكشفت التحريات السرية لضباط قسم شرطة الرمل ثان، الي قيام المتهم " ع.ف.ج" سايس، القيام بمزاولة نشاطا إجراميا في الإتجار بالمواد المخدرة، وعقب قيام قوة أمنية تم ضبط المتهم وبحوزته علبة سجائر وسلاح أبيض،وتمكنت القوة الأمنية من القبض عليه واستخلاص السلاح الأبيض وعلبة السجائر وفض محتوياتها  تبين بداخلها 18 قطعة لمخدر الحشيش، وباستكمال التفتيش عثر معه علي مبلغ مالي وتليفون محمول وأقر المتهم في التحقيقات بحيازة مخدر الحشيش للاتجار والمبلغ المالى من البيع في المواد المخدرة، والسلاح للدفاع عن نفسه والمخدر والهاتف المحمول للاتصال بعملائه وبعرضه علي النيابة العامة قررت إحالته لمحكمة الجنايات التي أصدرت الحكم في جلستها المنعقدة.

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