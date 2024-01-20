المشدد 7 سنوات للمتهم بقتل نجل زوجته ببولاق الدكرور

عاقبت محكمة جنايات الجيزة، ترزي بالسجن المشدد 7 سنوات وزوجته عاملة نظافة بالسجن المشدد 3 سنوات، في اتهامهما بإنهاء حياة نجل الثانية خلال وصلة تعدي عليه في بولاق الدكرور.

وجاء أمر الإحالة أن المتهم الأول “م.ع” ترزي بالغ من العمر 32 سنة، والمتهمة الثانية ن. ج عاملة نظافة 30 سنة، قام المتهم الأول بضرب الصغير المجني عليه عمدا مع سبق الإصرار، بنية تقويم سلوكه فانقلب التهذيب إلى تعذيب فانهال عليه ضربا حتى لقى مصرعه، بيد إنه لم يقصد من تعديه ذلك قتلا ولكن افضى ضربه إلى موته.

كما وجهت التحقيقات للمتهمين جريمة حيازة مواد مخدرة، وثبت بتقرير المعمل الكيماوي احتواء بعض المضبوطات على المادة الفعالة للحشيش والمدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات وكذا مادة الميثامفيتامين المدرج بالجدول الأول، وثبت بعينة الدماء والبول الخاصتين بالمتهم الأول أنها تحتوي على أحد نواتج الحشيش، والامفيتامين والميثامفيتامين.

فيما شهد والد المجني عليه خلال تحقيقات النيابة العامة في الجيزة، بشكوى نجلته الدائمة له من المتهم الأول والمعتاد على التعدي على المجني عليه بالضرب محدثا به إصابات عدة وفي يوم الواقعة تعدى المتهم الأول على المجني عليه ضربا مستخدما في ذلك عصا وأحدث ما به من إصابات مما أودت بحياته، وعلل بأن طلاقه من المتهمة الثانية لسوء أخلاقها وأنه يتهمها وزوجها بأنهما وراء مقتل ابنه.

وثبت بتقرير الطب الشرعي إصابة المجني عليه بيمين الوجه والذقن والرأس وهي إصابات ذي طبيعية رضية بسحايا المخ وأوذي ما بالمخ وأودت بحياته.