عيد الغطاس يا عيد الغطاس.. أشهر ترانيم الكنيسة في البرمون

تمر الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بفترة احتفالات عيد الغطاس المجيد، والذي يعتبر ثالث الاعياد السيدية في عام 2024، بعد احتفالات الكنيسة بعيدي الختان المجيد في 15 يناير، والميلاد المجيد يوم 7 من نفس الشهر، اذ تضع الكنيسة الميلاد والغطاس في قائمة الأعياد السيدية الكبرى، بينما الختان في قائمة الأعياد السيدية الصغرى.

أشهر ترانيم الكنيسة في البرمون

وقالت يوستينا فاروق، المرنمة من ايبارشية المنيا في تصريح خاص لـ"الدستور"، إن عيد الغطاس له ترانيمه الشجية التي يتغنى بها الأقباط احتفالا بقدومه ومن أشهر هذه الترانيم ترنيمة "نقطة مايه" التي تقول: " نقطه ميه رايحة وجاية فى نهر الأردن وموقفتش فرحت لما شافت لمّه وقفت تسمع ومرجعتش.. نادى يوحنا المعمدان بالتوبة لكل إنسان يتعمد يبقى فرحان أصل التوبة متتاجلش.. وفى يوم نايمه الميه وعايمه فتحت عينها مصدقتش فرحت لعبت نزلت طلعت خطت نطت عملت تش.. فى الميه يسوع ابن الله والروح زى حمامه معاه والأب يشهد له فى سماه منظر حلو ميتفوتش".

وايضا ترنيمة عيد الغطاس يا عيد الغطاس التي تقول: عيد الغطاس يا عيد الغطاس يا معروف لكل الناس.. جه يسوع يتعمد من يوحنا المعمدان منعه وقال له ده أنا المحتاج وإزاى تيجى أنت لى.. جيت لنا يا حمل الله علشان تشيل كل خطية قال يسوع ليوحنا إسمح لى وعمدنى.. سمح له يوحنا وعمده فى نهر الأردن بص ولقى روح الله زى حمامة ونازلة عليه.. والسما راحت إنفتحت وصوت الآب بينادى هوذا إبنى الحبيب إللى فرحت بيه نفسى .. بنغطس فى المعمودية تلات مرات وإحنا أطفال.. وتروح عنا كل خطية وبنتولد ولادة روحية.

باباوات الكنيسة يقسمون فترات الأعياد بين القاهرة والإسكندرية

جدير بالذكر أنه اعتاد باباوات الكنيسة القبطية الارثوذكسية، الراحل شنودة الثالث، والحالي تواضروس الثاني، على تقسيم فترات الأعياد بين القاهرة والإسكندرية، فيقضى بابا الكنيسة عيدي الميلاد المجيد، والقيامة المجيد في القاهرة، بينما يقضى احتفالات رأس السنة الميلادية وعيد الغطاس المجيد برفقة شعب الاسكندرية.