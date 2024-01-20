تردد قناة النبأ الليبية لمشاهدة مباراة مصر والرأس الأخضر من أكثر الموضوعات التي يكثر البحث عنها خلال الساعات الماضية منذ تعادل المنتخب الوطنى مع منتخب غانا في المباراة الثانية للبطولة.

ويبحث الكثير من عشاق كرة القدم عن تردد قناة النبأ الليبية عبر القمر الصناعي لمشاهدة مباراة مصر والرأس الأخضر الموافق موعدها يوم الإثنين 22 يناير 2024، ويستعد محبي الساحرة المستديرة لمشاهدة المباراة عبر قناة النبأ الليبية.

وتزامنًا مع اهتمام الكثير من المواطنين لمشاهدة مباراة مصر والرأس الأخضر، يرصد موقع “الدستور” في هذا التقرير تردد قناة النبأ الليبية وطريقة ضبطها على جهازك، إليكم التفاصيل على النحو التالي كما ينبغي:

تردد قناة النبأ الليبية لمشاهدة مباراة مصر والرأس الأخضر

ويمكنكم الآن استقبال تردد قناة النبأ الليبية لمشاهدة مباراة مصر والرأس الأخضر، على القمر الصناعي نايل سات للاستمتاع بالمحتوى الرياضي الذي تقدمه القناة والذي لاقي إعجاب عدد كبير من الأشخاص خاصة المهتمين بكرة القدم، وجاء التردد على النحو التالي:-

التردد: 11096

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500.

ضبط تردد قناة النبأ الليبية على جهاز الاستقبال

يمكن لجميع محبي الساحرة المستديرة استقبال وضبط تردد قناة النبأ الليبية على القمر الصناعي نايل سات من خلال بعض الخطوات البسيطة:-

1 - قم بإحضار ريموت التحكم الخاص بك “الريموت”.

2 - اضغط على زر الاعدادات “menu”.

3 - بعد الدخول إلى القائمة الرئيسية، قم الآن باختيار إضافة تردد جديد.

4 - ثم تقوم بكتابة كافة بيانات التردد مثل معدل الترميز والاستقطاب وغيرها.

5 - قم الآن بالضغط على أيقونة البحث.

6 - انتظر بعض الوقت حتى يتم تحميل القناة.

7 - واخيرا قم بالضغط على حفظ الاعدادات واستمتع بالقناة الآن.

موقف منتخب مصر بمجموعات "كان 2024"

ويحتل المنتخب الوطني الأول، المركز الثاني من المجموعة الثانية بمجموعات "كان 2024"، برصيد نقطتين، تركا القمة لمنتخب الرأس الأخضر برصيد 3 نقاط، بينما يأتي منتخبي موزمبيق وغانا في المركزين الثالث والرابع برصيد نقطة وحيدة لكلاهما.

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