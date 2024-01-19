الجمعة 19 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

رابط موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات برقم الجلوس

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

تصدر رابط موقع وزارة التربية والتعليم تريند البحث على موقع “جوجل” خلال الساعات الماضية، للحصول على نتائج الامتحانات برقم الجلوس.

وينتظر الطلاب وأولياء الأمور ظهور نتائجهم بعد انتهاء الاختبارات في 13 يناير، من خلال  رابط موقع وزارة التربية والتعليم، حيث بدأت الامتحانات في التاسع من يناير للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي، يُولى اهتمام خاص للمرحلة الابتدائية التي تُعتبر أساسية لبداية التعلم في المراحل التالية.

وتزامنًا مع اهتمام الكثير من أولياء الأمور وطلاب المرحلة الإبتدائية للحصول على نتائجهم، يرصد موقع “الدستور” في هذا التقرير كافة التفاصيل والمعلومات التي يكثر البحث عنها خطوات الاستعلام عن نتيجة الابتدائية عبر موقع البوابة الإلكترونية 2024، من خلال رابط موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات برقم الجلوس، وإليكم التفاصيل على النحو التالي كما ينبغي:

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نتائج الامتحانات.. موقع البوابة الإلكترونية وزارة التربية والتعليم

 

رابط موقع وزارة التربية والتعليم.. بوابة التعليم الاساسي

يستطيع أولياء الامور الراغبون في الاستعلام عن نتائج الامتحانات الخاصة بصفوف النقل فور اعتمادها الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات من الرابط التالي https://moe.gov.eg، ثم اختيار الخدمات الإلكترونية، ومنها بوابة مركز المعلومات التي تتيح نتائج الشهادة الاعدادية، ومنصة لتسجيل الدخول للامتحانات، وبوابة الثانوية العامة. 

 

خطوات الاستعلام عن نتيجة الابتدائية عبر موقع البوابة الإلكترونية 2024

للوصول إلى نتائج الصف السادس الابتدائي عبر الإنترنت، يُتبع الخطوات التالية:

1 - قم بزيارة بوابة التعليم الأساسي الإلكترونية لوزارة التربية والتعليم من هنا.

2 - ادخل إلى خدمات التعليم الأساسي، ثم اختر قسم نتائج سنوات النقل.

3 - حدد نتائج الطلاب للفصل الدراسي الأول للعام 2023-2024.

4 - أدخل البيانات المطلوبة، بما في ذلك الرقم القومي.

5 - قم بتحديد المرحلة الدراسية واختيار الصف الدراسي.

6 - اختر العام الدراسي المناسب من القائمة المُنسدلة.

7 - حدد الفصل الدراسي، ثم انقر على زر "عرض النتيجة".

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