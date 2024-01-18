نتائج الامتحانات.. موقع البوابة الإلكترونية وزارة التربية والتعليم

يبحث طلاب الشهادة الابتدائية عن موقع البوابة الإلكترونية وزارة التربية والتعليم، إذ ينتظر الطلبة نتائج الصف السادس الابتدائي، حيث يمكنهم الاطلاع على النتيجة باستخدام رقم الجلوس عبر موقع البوابة الإلكترونية التي وفرتها وزارة التربية والتعليم، كونها تولي اهتمامًا خاصا بطلاب الشهادة الابتدائية، إذ تُعتبر نهاية مرحلة تعليمية كاملة وممهدة للمرحلة الإعداداية.

نتيجة الشهادة الابتدائية عبر بوابة وزارة التربية والتعليم 2024

ولهذا يحرص أولياء الأمور على التحقق من درجات الطلاب ومستواهم، الذي يحدد إمكانية انتقالهم إلى المرحلة الإعدادية.

رابط موقع البوابة الإلكترونية وزارة التربية والتعليم 2024

نتيجة الصف السادس الابتدائي في محافظة القاهرة برقم الجلوس متاحة عبر بوابة التعليم الأساسي من هنا، حيث يتيح النظام للطلاب وأولياء الأمور الوصول إلى النتائج بسهولة عن طريق إدخال الرقم القومي واتباع الخطوات المحددة.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الابتدائية عبر موقع البوابة الإلكترونية 2024

للوصول إلى نتائج الصف السادس الابتدائي عبر الإنترنت، يُتبع الخطوات التالية:

1. قم بزيارة بوابة التعليم الأساسي الإلكترونية لوزارة التربية والتعليم من هنا.

2. ادخل إلى خدمات التعليم الأساسي، ثم اختر قسم نتائج سنوات النقل.

3. حدد نتائج الطلاب للفصل الدراسي الأول للعام 2023-2024.

4. أدخل البيانات المطلوبة، بما في ذلك الرقم القومي.

5. قم بتحديد المرحلة الدراسية واختيار الصف الدراسي.

6. اختر العام الدراسي المناسب من القائمة المُنسدلة.

7. حدد الفصل الدراسي، ثم انقر على زر "عرض النتيجة".

نتائج سنوات النقل عبر موقع البوابة الإلكترونية وزارة التربية والتعليم 2024

يمكن للطلاب في المرحلة الابتدائية الاستعلام عن نتائج سنوات النقل عبر موقع البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة. ينتظر الطلاب وأولياء الأمور ظهور نتائجهم بعد انتهاء الاختبارات في 13 يناير، حيث بدأت الامتحانات في التاسع من يناير للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي، يُولى اهتمام خاص للمرحلة الابتدائية التي تُعتبر أساسية لبداية التعلم في المراحل التالية، تسعى وزارة التربية والتعليم إلى تطوير نظم التعليم وتقديم خدمات تفهمية وتحليلية بدلًا من التلقين، وتقديم الدعم لأولياء الأمور بتخفيف العبء الذي قد يحدثه اللجوء إلى دروس خصوصية.