ارتفع معدل البحث عن رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 الترم الأول على محركات البحث، من قبل أولياء الأمور والطلاب، مما أدى إلى تصدر هذا السؤال التريند على منصات التواصل الاجتماعي، حيث يُجرى الآن تصحيح الأوراق ورصد الدرجات ورفعها على الإنترنت.

وينشر الدستور خلال السطور التالية رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 الترم الأول في بعض محافظات الجمهورية.

رابط نتيجة ٦ ابتدائي 2024 الترم الأول محافظة القاهرة

ستكون نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 الترم الأول بمحافظة القاهرة متاحة على بوابة الخدمات الإلكترونية للمحافظة فور ظهورها وللحصول على النتيجة والدخول على الرابط يرجى اتباع الخطوات التالية.

-الدخول على بوابة الخدمات الإلكترونية لمحافظة القاهرة (للدخول اضغط هنــــا)

-كتابة الرقم القومي للطالب

-اختيار المرحلة الدراسية

-اختيار الترم الأول 2023-2024

- ثم اضغط على عرض النتيجة

رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 الترم الأول بالمحافظات

يقدم الدستور خدمة لمتابعيه لمعرفة رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 الترم الأول بالمحافظات خلال السطور التالية:

محافظة القاهرة من هنـــا

محافظة الدقهلية من هنــا

محافظة الجيزة من هنــا

محافظة الشرقية من هنــا

محافظة بني سويف من هنــا

محافظة المنيا من هنــا

محافظة أسوان من هنــا

محافظة الأقصر من هنــا

وكانت امتحانات الصف السادس الإبتدائي 2024 الترم الأول 2023-2024 في محافظة القاهرة قد انطلقت بداية من يوم الثلاثاء 2 يناير 2024 بامتحان مادتي اللغة الإنجليزية والتربية الدينية، واستمرت حتى يوم الأربعاء 10 يناير 2024 بامتحان مادتي العلوم والمهارات المهنية.

وفي محافظة الدقهلية، قد أعلنت مديرية ب أن امتحانات الصف السادس الابتدائي 2024 الترم الأول أنها بدأت يوم الثلاثاء 9 يناير 2024، واستمرت الامتحانات حتى يوم السبت الموافق 13 من الشهر ذاته.