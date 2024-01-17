الأربعاء 17 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 الترم الأول

الصف السادس الابتدائي
الصف السادس الابتدائي

ارتفع معدل البحث عن رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 الترم الأول على محركات البحث، من قبل أولياء الأمور والطلاب، مما أدى إلى تصدر هذا السؤال التريند على منصات التواصل الاجتماعي، حيث يُجرى الآن تصحيح الأوراق ورصد الدرجات ورفعها على الإنترنت.

وينشر الدستور خلال السطور التالية رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 الترم الأول في بعض محافظات الجمهورية.

رابط نتيجة ٦ ابتدائي 2024 الترم الأول محافظة القاهرة 

ستكون نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 الترم الأول بمحافظة القاهرة متاحة على بوابة الخدمات الإلكترونية للمحافظة فور ظهورها وللحصول على النتيجة والدخول على الرابط يرجى اتباع الخطوات التالية. 

-الدخول على بوابة الخدمات الإلكترونية لمحافظة القاهرة (للدخول اضغط هنــــا

-كتابة الرقم القومي للطالب 

-اختيار المرحلة الدراسية 

-اختيار الترم الأول 2023-2024 

- ثم اضغط على عرض النتيجة 

موعد نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 الترم الأول برقم الجلوس

رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 الترم الأول بالمحافظات

يقدم الدستور خدمة لمتابعيه لمعرفة رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 الترم الأول بالمحافظات خلال السطور التالية: 

محافظة القاهرة من هنـــا 

محافظة الدقهلية من هنــا 

محافظة الجيزة من هنــا

محافظة الشرقية من هنــا

محافظة بني سويف من هنــا

محافظة المنيا من هنــا

محافظة أسوان من هنــا 

محافظة الأقصر من هنــا

وكانت امتحانات الصف السادس الإبتدائي 2024 الترم الأول 2023-2024 في محافظة القاهرة قد انطلقت بداية من يوم الثلاثاء 2 يناير 2024 بامتحان مادتي اللغة الإنجليزية والتربية الدينية، واستمرت حتى يوم الأربعاء 10 يناير 2024 بامتحان مادتي العلوم والمهارات المهنية.

وفي محافظة الدقهلية، قد أعلنت مديرية ب أن امتحانات الصف السادس الابتدائي 2024 الترم الأول أنها بدأت يوم الثلاثاء 9 يناير 2024، واستمرت الامتحانات حتى يوم السبت الموافق 13 من الشهر ذاته.

txt

نتيجة الصف الرابع الابتدائي بالرقم القومي.. الرابط والخطوط

txt

نتيجة الشهادة الابتدائية برقم الجلوس عبر بوابة الأزهر الإلكترونية

نتيجة الصف السادس الابتدائي نتيجة ٦ ابتدائي بوابة الخدمات الإلكترونية نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 الترم الأول التربية والتعليم

مواد متعلقة

موعد نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 الترم الأول برقم الجلوس

الأكثر قراءة

"القاهرة الإخبارية": جنود الاحتياط بجيش الاحتلال يرفضون المشاركة فى حرب غزة

عاجل| أمريكا تُدرج الحوثيين على قائمة الجماعات الإرهابية

عاجل.. الأرصاد تكشف تفاصيل الموجة القطبية وحقيقة قدومها مصر

بعد 4 سنوات زواج.. سر طلاق ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضى

"دعارة وفضيحة وجثة".. قرار جديد بشأن متهمي "السهرة الحمراء" بالمقطم

موعد بدء الكنيسة الأرثوذكسية برمون عيد الغطاس المجيد 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

رئيس الوزراء الأردنى يضع المجتمع الدولى أمام حقائق ما يجرى فى غزة: جرائم حرب ضد الإنسانية

منى رجب

مواقف مصرية لتعزيز وحماية الاستقرار فى المنطقة

أحمد الصغير

ردا على الموهومين والمتطاولين والمتآمرين أمام نقابة الصحفيين!

إبراهيم داود

لم نخسر البطولة بعد

ماجد حبته

تكذيب أممى جديد للكَذَبة

وائل لطفي

عن الإصلاح الإدارى

جلال حمام

عاوز تقرَّب؟.. جرَّب!

مدحت بشاى

وشهد شاهدٌ من أهل الفكر والتفكير

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

كواليس أكبر الخلافات السياسية في إسرائيل.. خلافات شخصية وفوضى بسبب غزة

مكتب نتنياهو: صفقة شحنة الأدوية إلى غزة غير معفاة من التفتيش الأمنى

عُمان: إسرائيل انتهكت القوانين باستهدافها المستشفى الأردنى فى خان يونس