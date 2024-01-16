الثلاثاء 16 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

نتيجة الصف الرابع الابتدائي بالرقم القومي.. الرابط والخطوط

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

نتيجة الصف الرابع الابتدائي بالرقم القومي تشغل بال مئات الآلاف من أولياء الأمور حاليًا منذ انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الحالي 2024/2023 وفقا للخريطة الزمنية المعلنة للعام والمعتمدة رسميا من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

نتيجة الصف الرابع الابتدائي بالرقم القومي

يمكن الحصول على نتيجة الصف الرابع الابتدائي بالرقم القومي من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من خلال هذا الرابط (من هنا) وذلك بإدخال كافة البيانات اللازمة وإتباع الخطوات الإلكترونية المطلوبة عبر الموقع الالكتروني لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وانعقدت امتحانات طلاب 4 ابتدائي في الفصل الدراسي الأول خلال الفترة من الثلاثاء الموافق 2 يناير 2024 وحتى الثلاثاء الموافق 10 يناير الجاري مع مراعاة الإجازات الرسمية التي تمنحها الدولة للطلاب والعاملين في الهيكل التنظيمي للدولة.

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"تعليم السويس" يكشف سبب إلغاء امتحان طالبين بالصف الثانى الإعدادى

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وكيل "تعليم الجيزة" يصدر تعليمات مهمة بشأن امتحانات الشهادة الإعدادية


موعد إعلان نتائج طلاب 4 ابتدائي الترم الأول 2024

أكد مسؤولين في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن مديريات التعليم في كافة محافظات الجمهورية ستعلن نتائج طلاب 4 ابتدائي عقب الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات وكافة اعمال الكنترول وسيتم إعلانها رسميا بالدرجات والتقديرات عبر الموقع الالكتروني الرسمي بإتباع الخطوات التالية:-

الدخول للموقع وزارة التربية والتعليم من خلال هذا الرابط (من هنا).

اختيار أيقونة الاستعلام عن نتائج الطلاب

تحديد المرحلة التعليمية والصف المقيد به الطالب.

إدخال الرقم القومي للطالب بدقة.

الضغط على كلمة استعلام.

ظهور درجات والتقدير لكافة المواد الدراسية.

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التعليم: طلاب الفنى محجوزون للعمل وطريقهم مفتوح للجامعات التكنولوجية

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نتيجة الصف الرابع الابتدائي بالرقم القومي

دلالات ألوان نتائج طلاب 4 ابتدائي في الترم الأول 2024

اللون الأزرق تعني أن الطالب فاق التوقعات باكتساب المعارف والمهارات وحصل على درجات من 100_85 درجة.

اللون الأخضر تعني أن الطالب اكتسب المعارف والمهارات وحصل على درجات من 85_65 درجة.

اللون الأصفر تعني أن الطالب بحاجة للدعم في اكتساب المعارف والمهارات وحصل على درجات من 65_50 درجة.

اللون الأحمر تعني أن الطالب لم يكتسب المعارف والمهارات وحصل على درجات من 50_1 درجة.

• اقرأ المزيد:

كيفية الاستعلام عن نتائج طلاب الصف السادس الابتدائي

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