الثلاثاء 16 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

نتيجة الصف الرابع الابتدائي بالرقم القومي

نتيجة الصف الرابع
نتيجة الصف الرابع الابتدائي

تصدر السؤال عن نتيجة الصف الرابع الابتدائي بالرقم القومي، محركات بحث جوجل خلال الساعات الماضية من قبل الطلاب وأولياء الأمور وذلك بعد انتهاء ماراثون الامتحانات تمهيدًا لإعلان النتيجة في جميع المدارس بالتوالي حسب انتهاء المدارس من تصحيحها.

وخلال السطور التالية يرصد "الدستور" خطوات الإستعلام عن نتيجة الصف الرابع الابتدائي بالرقم القومي. 

الاستعلام عن نتيجة الصف الرابع الابتدائي بالرقم القومي 

ظهرت الآن نتيجة الصف الرابع الابتدائي بالرقم القومي في محافظة القاهرة للترم الأول (2023-2024) عبر البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة ولمعرفة النتيجة اتبع الخطوات التالية: 

-قم بالدخول على البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة من هنــــا 

- قم بإدخال الرقم القومي للطالب. اختيار المرحلة الدراسية (الابتدائية)

- ثم اختيار الصف الدراسي (الرابع)

-اختيار العام الدراسي (2023 – 2024)

-اختيار الفصل الدراسي (الأول)، ثم الضغط على عرض النتيجة

وكانت وزارة التربية والتعليم قد أوضحت أن موعد إعلان نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2024 الترم الأول ستظهر في كل مديرية تعليمية على حدة بعد الانتهاء من أعمال التصحيح ومراجعة ورصد الدرجات بها، موضحة أنه سيتم إعلانها بنظام التقديرات وليس بالدرجات.

رابط نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2024 الفصل الدراسي الأول بالاسم ورقم الجلوس

تفسير نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2024

وعن كيفية تفسير نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2024 الترم الأول، بعد إعلان وزارة التربية والتعليم ظهورها بنظام التقديرات، موضحة أنها ستظهر بالألوان حيث يشير كل لون إلى التقدير الذي حصل عليه الطالب

-  اللون الأزرق يعني أن الطالب قد فاق التوقعات باكتساب المعارف والمهارات، من 85 درجة إلى 100 درجة.

-اللون الأخضر يعني أن التلميذ قد امتلك المعارف والمهارات المطلوبة، أكثر من 65 درجة لأقل من 85 درجة.

- اللون الأصفر يعني أن الطالب بحاجة لبعض الدعم، أكثر من 50 درجة لأقل من 65 درجة.

-اللون الأحمر يعني أنه لم يتقن هذه المعارف والمهارات، من 1 لأقل من 50 درجة

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رابط نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2024 الفصل الدراسي الأول بالاسم ورقم الجلوس

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