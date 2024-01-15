الإثنين 15 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رابط نتيجة الصف الخامس الابتدائي 2024 الترم الأول ونظام إعلانها

نتيجة الصف الخامس
نتيجة الصف الخامس الابتدائي

تتصاعد حدة البحث عن رابط نتيجة الصف الخامس الابتدائي 2024 الترم الأول وذلك عقب انتهاء امنتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الحالي لطلاب 5 ابتدائي حيث تخضع حاليا أواق الاجابة لعمليات الكنترول من تصحيح وتدقيق ومراجعة ورصد الدرجات لكافة المواد الدراسية وإعلانها عبر الوقع الذي خصصته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للطلاب.

رابط نتيجة الصف الخامس الابتدائي 2024 الترم الأول

تفعل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رابط نتيجة الصف الخامس الابتدائي 2024 الترم الأول عبر بوابة نتائج التعليم الأساسي من خلال هذا الرابط (من هنا) وذلك عقب أيام فقط من انتهاء الطلاب من أداء امتحانات كافة المواد الدراسية للفصل الدراسي الأول عام الدراسي 2023 - 2024.

يحصل الطالب عل درجاته وتقديراته في كافة المواد الدراسية من خلال الموقع الإلكتروني السابق بإدخال رقم جلوس الطالب أو من خلال الذهاب إلى المدرسة المقيد بها الطالب أو الإدارة التعلمية التابعه له أو من خلال الاتصال عبر الرقم 09000100 وإدخال كافة البيانات اللازمة لذلك.

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درجات طلاب الصف الخامس الابتدائي 2024 الترم الأول

يحصل طلاب 5 ابتدائي على درجاتهم في امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الحالي 2023-2024 من خلال الوسائل السابقة المعتمدة رسميا من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حيث أن إجمالي الدرجة لكل مادة دراسية 100 درجة ويتم تقسيمها كما يلي:-

30 درجة لامتحان الفصل الدراسي الأول.

35 درجة لامتحان المهام الأدائية.

5 درجات سلوك ومواظبة.

15 درجة لامتحان شهر أكتوبر.

15 درجة لامتحان شهر نوفمبر.

رابط استكمال طلبات تقديم الاستمارة الإلكترونية لدخول طلاب الثانوية العامة 2024 الامتحانات

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي الترم الأول 2024 في القاهرة والجيزة

تقديرات نتيجة الصف الخامس الابتدائي 2024

ويتم إعلان النتجية من خلال ألوان والتي تحدد من استعاب الطالب للمهارات المقررة عليه والتي جاءت كما يلي:-

اللون الأزرق ويشير إلى أن المتعلم فاق التوقعات في اكتساب المهارات والمعارف المطلوبة وتكون بنسبة تقديره من 100 - 85 %.

اللون الأخضر ويشير إلى أن المتعلم اكتساب المهارات والمعارف المطلوبة وتكون بنسبة تقديره من 85 - 65 %.

اللون الأصفر ويشير إلى أن المتعلم في حاجة إلى بعض الدعم لاكتساب المهارات والمعارف المطلوبة وتكون بنسبة تقديره من 65 - 50 %.

اللون الأحمر ويشير إلى أن المتعلم لم يكتسب المهارات والمعارف المطلوبة وتكون بنسبة تقديره من 50 - 1 %.

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