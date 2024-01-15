الإثنين 15 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

نماذج امتحانات نصف العام للصف السادس الابتدائي 2024 pdf لجميع المواد

الابتدائي
الابتدائي

يبحث أولياء الأمور عن نماذج امتحانات نصف العام للصف السادس الابتدائي 2024 لتدريب أبنائهم على الأسئلة المحاكية للامتحان في كافة المواد الدراسية التي يخضع لها الطلاب في الفصل الدراسي الأول للعام الحالي 2023-2024 وذلك خلال الفترة من يوم الأربعاء الموافق 17 يناير وحتى يوم اظلربعاء الموافق 24 يناير 2024.

نماذج امتحانات نصف العام للصف السادس الابتدائي 2024

خصصت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني موقعا إلكترونيا من خلال هذا الرابط (من هنا) يمكن من خلاله متابعة نماذج امتحانات نصف العام للصف السادس الابتدائي 2024 ومعرفة الإجابة الصحيحة لكل سؤال وفقا للمواصفات والمعايير التي تم وضعها للورقة الامتحانية لطلاب 6 ابتدائي ويمكن معرفتها من خلال هذه الخطوات:-

  • الدخول عبر موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني موقعا إلكترونيا من خلال هذا الرابط (من هنا).
  • اختيار أيقونة المنصات التعليمية.
  • تحديد المرحلة الدراسية (طلاب 6 ابتدائي).
  • تحديد المادة التي يرغب فيها الطالب من المواد التي يدرسها (الرياضيات، العلوم، الدراسات الاجتماعية،….).
  • تحميل النماذج المطلوبة.
  • معرفة اجابة النماذج الاسترشادية.

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جدول امتحانات طلاب 6 ابتدائي 2024 الترم الأول

وضعت كافة مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني بكافة محافظات الجمهورية جدول امتحانات طلاب 6 ابتدائي 2024 الترم الأول المنظمة لسير الامتحانات والذي جاء كما يلي:-

  • يوم الأربعاء الموافق 17 يناير 2024 امتحان مادة اللغة العربية والإملاء والخط العربي ومادة التربية الدينية.
  •  يوم الخميس الموافق 18 يناير 2024 امتحان مادة الدرسات الاجتماعية ومادة الحاسب الآلي وتكنولوجيا المعلومات.
  • يوم الأحد الموافق 21 يناير 2024 امتحان مادة الجبر والإحصاء ومادة التربية الفنية.
  • يوم الاثنين الموافق 22 يناير 2024 امتحان مادة العلوم.
  • يوم الثلاثاء الموافق 23 يناير 2024 امتحان مادة الهندسة.
  • يوم الأربعاء الموافق 24 يناير 2024 امتحان مادة اللغة الأجنبية.
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لمدة أسبوعين.. موعد إجازة نصف العام 2024 وبداية الترم الثاني

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رئيس جامعة حلوان يجرى جولة تفقدية لمتابعة سير الامتحانات

موعد اجازة نصف العام 2024

تنطلق اجازة نصف العام الدراسي 2023-2024 يوم السبت الموافق 27 يناير 2024 وتستمر لمدة أسبوعين حيث تنتهي يوم الخميس الموافق 8 فبراير 2024 وفقا للمخطط الزمني المعتمد للعام الدراسي الحالي 2024 والمعتمد رسميا من قبل الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

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