الإثنين 15 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

رابط تحميل نماذج امتحان الفيزياء أولي ثانوي الترم الأول 2024

امتحانات
امتحانات

تتصاعدة حدة البحث عن نماذج امتحان الفيزياء اولي ثانوي الترم الأول 2024 وذلك قبل انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الحالي 2023-2024 وذلك لتدريب الطلاب على الأسئلة الامتحانية في كافة المواد الدراسية لعدم توتر الطلاب أثناء انعقاد الامتحانات خاصة مع تشديد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على ضرورة الالتزام بالتعلميات والقرارات الوزارية المنظمة للعملية الامتحانية.

نماذج امتحان الفيزياء أولى ثانوي الترم الأول 2024

طرح مكتب تنمية مادة العلوم التابع للإدارة المركزية لتطوير المناهج بوزارة لتربية والتعليم والتعليم الفني نماذج امتحان الفيزياء أولى ثانوي الترم الأول 2024 وفقا للمعايير والموصفات التي تم وضعها للورقة الامتحانية في الفصل الدراسي الول للعام الحالي 2023-2024 ليدمج بين الأسئلة الموضوعية والمقالية.

ويمكن الحصول على كافة النماذج الاسترشادية للامتحانات لطلاب أولى ثانوي عام في كافة المواد الدراسية للفصل الداسي الأول للعام الحالي من خلال منصة وزارة التربيىة والتعليم والتعليم الفني من خلال هذا الرابط (من هنا) حيث يختار الطالب المواد التي يرغب فيها لمعرفة النماذ الخاصة بها.

لينك تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024 وآخر موعد للتسجيل

الحساب المدرسي الموحد 2024 لتسجيل استمارة الثانوية العامة

جدول امتحانات المواد المتبقية لطلاب أولى ثانوي 2024 

بدأ بالفعل طلاب الصف الأول الثانوي امتحاناتهم في الفصل الدراسي الأول للعام الحالي 2023-2024 حيث جاء الجدول المتبقي للامتحانات كما يلي:-

  • امتحانات مادتي اللغة الأجنبية الأولى والفلسفة والمنطق يوم الثلاثاء الموافق 16 يناير 2024.
  • امتحانات مادتي التاريخ والأحياء يوم الخميس الموافق 18 يناير 2024.
  • امتحانات مادتي الكيمياء والجغرافيا يوم الاثنين الموافق 22 يناير 2024.
  • امتحانات مادتي الفيزياء والأجنبية الثانية يوم الأربعاء الموافق 24 يناير 2024.

وكان قد انعقدت بالفعل امتحانات مادتي اللغة العربية والإملاء والخط العربي يوم الخميس الموافق 11 يناير 2024 ومادة الرياضيات يوم الأحد الموافق 14 يناير 2024.

نماذج امتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024.. وجدول الامتحانات

رئيس جامعة حلوان يجرى جولة تفقدية لمتابعة سير الامتحانات

موعد اجازة نصف العام 2024

تبدأ اجازة نصف العام الدراسي الحالي للاب المدارس والجامعات يوم السبت الموافق 27 يناير 2024 والتي تستمر لمدة أسبوعين حتى يوم الخميس الموافق 8 فبراير 2024 وفقا للمخطط الزمني للعام الدراس يالحالي 2023-2024 حيث وحدت الدولة اجازة منتصف العام.

اقرأ أيضا 

أسعار البنزين اليوم الأحد الموافق 15 يناير 2024

نماذج امتحان الفيزياء اولي ثانوي نماذج امتحان الفيزياء امتحان الفيزياء أولى ثانوي الترم الاول امتحانات الفصل الدراسي الأول إجازة نصف العام الدراسي

مواد متعلقة

موعد صرف مرتبات شهر يناير 2024 وفقا لوزارة المالية

مواعيد مباريات منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية 2024

لينك تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024.. الخطوات والأوراق المطلوبة

رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024.. وأخر موعد للتسجيل

نماذج امتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024.. وجدول الامتحانات

موعد شم النسيم 2024.. وكيفية احتفال المصريين به كل عام

أسعار الذهب اليوم عيار 24 في محلات الصاغة المصرية

سعر جنيه الذهب اليوم الأحد 14 يناير 2024.. وأسعار السبائك

الأكثر قراءة

تحرك برلمانى عاجل لإعادة تشغيل مصنع السكر بـ"أبوقرقاص"

نتنياهو خطر على الجيش الإسرائيلى وصناعة الدفاع.. ماذا يحدث فى تل أبيب؟

القصة الكاملة لسقوط إمبراطور الذهب الخام وحقيقة غلق "الصاغة"

أسعار البنزين اليوم الأحد 14 يناير 2024 في مصر

المحادثة انتهت.. كواليس وأسرار المكالمة الأخيرة بين بايدن ونتنياهو

التصريح بدفن جثة طالب لقي مصرعه أسفل عجلات ترام الإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس. رفعت فكرى

البالون.. وفنون الحياة!!

وائل لطفي

صهاينة الداخل

محمود خليل

قارب شيحة.. والحشاشون

ماجد حبته

مصر والصين.. وفلسطين

مدحت بشاى

عدوان وحشى ومحتل كاذب!!

علي سعدة

مصر.. وأكاذيب إسرائيل

د. منى حلمى

تبرير الحماقات هو أكبر حماقة

لواء.حمدى البطران

رحالة وجاسوسة

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

الطرف الثالث.. لماذا قدمت جنوب إفريقيا دعوى ضد إسرائيل فى لاهاى؟

نتنياهو خطر على الجيش الإسرائيلى وصناعة الدفاع.. ماذا يحدث فى تل أبيب؟

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 12 مواطنا جنوب الضفة الغربية