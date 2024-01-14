الحساب المدرسي الموحد 2024 لتسجيل استمارة الثانوية العامة

تسجيل الحساب المدرسي الموحد 2024 خطوة أساسية لطلاب الصف الثالث الثانوي قبل لكتابة استمارة الثانوية العامة 2024 التي تمهد لدخولهم الامتحانات في يونيو المقبل.

ووفرت وزارة التربية والتعليم رابط تسجيل الحساب المدرسي الموحد 2024، وتعرضه الدستور في التقرير التالي.

تسجيل دخول الحساب المدرسي الموحد 2024

ويتم تفعيل البريد الإلكتروني من خلال منصة الحساب المدرسي الموحد للمعلم / الطالب وذلك بعد التأكد من صحة البيانات المسجلة لهم على قاعدة البيانات، وفي حالة وجود أي أخطاء فى البيانات تقوم المدرسة بإجراء التعديلات اللازمة فورًا على قاعدة البيانات من خلال الاستمارة الإلكترونية للطلاب

كي يتمكن الطالب من تسجيل دخول الحساب المدرسي الموحد للطالب، اضغط على الرابط التالي https://office365.emis.gov.eg/، انقر على "خدمات إلكترونية"، انقر على الحساب المدرسي الموحد، اختر نوع الحساب الذي تريد إنشاءه: "طالب، أدخل الرقم القومي الخاص بك، أدخل كود الطالب الخاص بك، انقر على "التحقق من البيانات"، سيظهر لك البريد الإلكتروني الموحد وكلمة السر الخاصة بك.

تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024

بدأ تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024 اليوم الأحد الموافق 14 يناير 2024، عبر موقع وزارة التربية والتعليم، على أن يكون آخر موعد تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024 يوم الخميس الموافق ٢٢/٢/٢٠٢٤.

ويبدأ تسليم استمارة الثانوية العامة 2024 بداية من يوم الأحد الموافق ١١/٢/٢٠٢٤، على أن يكون آخر موعد لتسليم الاستمارات الإلكترونية للمدارس يوم الخميس الموافق ٢٩/٢/٢٠٢٤.

الأوراق المطلوبة لتسجيل استمارة الصف الثالث الثانوي 2024

بعد كتابة الطلاب استمارة 3 ثانوي 2024 يتم تسليمها إلى المدرسة ومعها تسليم أصل شهادة ميلاد كمبيوتر، وصورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي للطالب وعدد ثلاث صور حديثة للطالب مقاس 4*6 مدون اسم الطالب كاملا اسفل الصورة وخلفها طبقا لشهادة الميلاد وتختم من الخلف بخاتم شعار الجمهورية ، ويوقع الطالب وولي أمره على الإقرار المرفق بمشتملات الاستمارة الإلكترونية والخاص بعدم حيازة المحمول أو أى أجهزة اليكترونية أخرى داخل لجنة سير الامتحان بعد اطلاعه على القرار الوزاري المنظم لذلك.

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