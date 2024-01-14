عاجل.. 200 ألف دولار تفصل نجم الأهلى عن الدورى التركى (خاص)

استقرت لجنة التخطيط بنادي الأهلي، برئاسة محسن صالح على تأجيل الرد على العرض التركي لرحيل أحمد عبد القادر، لاعب الفريق الأول خلال الميركاتو الشتوي في يناير الجاري.

وكشف مصدر داخل الأهلي، عن أن أحمد عبد القادر تلقى عرضًا جادًا من نادي هاتاي سبور التركي للحصول على خدماته، على سبيل الإعارة لمدة الموسم، مقابل 400 ألف دولار مع وجود بند يسمح بشراء عقد اللاعب نهائيا بعد انتهاء فترة الإعارة.

وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن اللجنة رفضت العرض المادي وطلبت زيادة قيمة الإعارة للموافقة على رحيل اللاعب في الميركاتو الشتوي الجاري، خصوصا وأنها ترغب في بيعه بشكل نهائي، بعدما حصلت على الضوء الأخضر من السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق، للاستغناء عن اللاعب.

شرط الأهلي لرحيل أحمد عبد القادر للدوري التركي

وأشار المصدر إلى أن لجنة التخطيط حددت 600 ألف دولار قيمة الإعارة لمدة موسم و450 ألف دولار لمدة 6 أشهر و3 ملايين دولار لبيعه بشكل نهائي.

وأوضح المصدر أن اللجنة أخطرت اللاعب ووكيله عن طريق أمير توفيق، مدير التعاقدات، الذي اشترط الحصول على عرض رسمي من الفريق التركي والعرض المالي الأخير لحسم المفاوضات قبل نهاية الانتقالات الشتوية الجارية.

وفي سياق آخر، واصل الفريق تدريباته أمس على ملعب التتش بمقر الجزيرة، تحت قيادة ‏الجهاز الفني بقيادة كولراستعدادًا للمرحلة المقبلة.‏

وأدى اللاعبون، فقرة بدنية في بداية فقرات المران ثم أتبعه الجهاز الفني بالجزء الخاص بتدريبات الكرة فيما أدى حراس المرمى ‏تدريبات منفردة تحت إشراف ميشل يانكون، مدرب الحراس.‏

وواصل أحمد عبد القادر ومحمد الضاوي كريستو وأحمد نبيل كوكا تنفيذ برنامجهم التأهيلي على ‏هامش المران، وفقًا للبرنامج الخاص بكل لاعب.‏

وكان الأهلي قد فاز ببطولة السوبر المصري في الإمارات، وتقلد الميدالية البرونزية ‏في ‏كأس العالم للأندية بالسعودية، ويواصل تحضيراته للمرحلة المقبلة، والتي يستهلها الفريق بمواجهة نظيره شباب بلوزداد الجزائري أحد يومي 16 أو 17 فبراير المقبلين، على ملعب "5 يوليو" بالعاصمة "لجزائر"، في الجولة الرابعة ضمن منافسات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.‏