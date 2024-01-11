عاجل.. تفاصيل جلسة أحمد عبدالقادر مع كولر للرحيل عن الأهلى

يعقد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني لنادي الأهلي، جلسة مع أحمد عبدالقادر، لاعب الفريق الأول، لبحث موقفه خلال الفترة الحالية، خصوصًا أن اللاعب لم يتلق عروضًا خارجية باستثناء عرض محلي هو نادي سموحة الذي طلب استعارته، ولكن اللوائح تمنع بعد تخطي عدد الإعارات.

يرغب أحمد "عبدالقادر" في الرحيل نظرًا لوجود خلافات مع كولر، ولكن في حالة عدم تلقيه عروضًا سيكون مضطرًا للبقاء في الأهلي خلال الفترة القادمة.

وخرج أحمد عبدالقادر من حسابات كولر في الفترة الأخيرة، حيث تم استبعاده من قائمتي الفريق في كأس العالم للأندية والسوبر المصري بعد رفضه الجلوس على دكة البدلاء.

وكشف مصدر بالقلعة الحمراء، عن أن أزمة الإعارات وضعت اللاعب في مأزق بعد صعوبة بيعه لأي نادٍ محلي، حيث لن يقل رحيله عن 35 مليون جنيه لبيعه، وأن الإعارة كانت الحل الوحيد لإنهاء حالة الاحتقان بين اللاعب والمدير الفني، ولكن هناك محاولات لإزالة تلك الرواسب من خلال جلسات تقريب وجهات النظر بين الطرفين في حالة عدم وصول عرض خارجي خلال الفترة القادمة.

الأهلي يستأنف تدريباته الجماعية بعد انتهاء فترة الراحة السلبية

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي تدريباته الجماعية مساء اليوم الخميس، عقب انتهاء فترة الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق لمدة أسبوعين، بعد الحصول على بطولة السوبر المصري بالإمارات.

يخضع لاعبو الفريق لقياسات طبية قبل استئناف التدريبات للوقوف على وزن كل لاعب قبل بدء التدريبات الجماعية مساء اليوم على ملعب مختار التتش.

ويعقد السويسري مارسيل كولر المدير الفني، اجتماعًا مع اللاعبين قبل بداية التدريبات لشرح خطة التدريب خلال الفترة القادمة.

وتضم قائمة المصابين كلًا من حسين الشحات ورضا سليم وأحمد نبيل كوكا وأحمد عبدالقادر.

يستعد الفريق لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الرابعة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا. المقرر لها يومي 16 و17 فبراير المقبل.