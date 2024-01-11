الخميس 11 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الأهلى يستأنف تدريباته بعد انتهاء فترة الراحة.. وظهور وسام أبوعلى اليوم

مران الأهلي
مران الأهلي

يستأنف الفريق الأول بنادي الأهلي، تدريباته، اليوم الخميس، بقيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني، استعدادًا لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري، في إطار مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات الإفريقي.

وكان كولر قد منح اللاعبين راحة سلبية لمدة 12 يومًا؛ بسببب التوقف الدولي لارتباط المنتخب الوطني بالمشاركة في بطولة الأمم الإفريقية بكوت ديفوار.

ويعقد المدير الفني جلسة مع الجهاز المعاون له واللاعبين؛ من أجل الحديث عن الفترة المقبلة والتحضير لمباريات الفريق الإفريقية، في ظل غياب الدوليين، سواء مع المنتخب الوطني والمحترفين الأجانب.

ومن المقرر أن يخضع اللاعبون إلى قياسات الأوزان للوقوف على حالة كل لاعب ومدى التزامهم بالبرنامج الذي تم وضعه في فترة الراحة السلبية التي حصلوا عليها عقب التتويج بالسوبر المصري على حساب موردن فيوتشر، وتضم قائمة المصابين كلا من حسين الشحات ورضا سليم وأحمد نبيل كوكا وأحمد عبدالقادر.

وسام أبوعلي يظهر في المران بعد اجتياز الكشف الطبي 

كما تقرر ظهور الفلسطيني وسام أبوعلي الوافد الجديد خلال الميركاتو الشتوي قادمًا من سيريوس السويدي لمدة 4 مواسم ونصف الموسم بعد اجتيازه الكشف الطبي مؤخرًا.

خضوع وسام أبوعلي لفحصين قبل الانتقال إلى الأهلي يأتي بسبب تعرضه لمشاكل سابقة في القلب، تعرض لها خلال فترة تواجده مع فيندسيسل الدنماركي، وهو الأمر الذي أبعده عن الملاعب 200 يوم.

يذكر أن اللاعب الدنماركي ذي الأصول الفلسطينية وسام أبوعلي البالغ من العمر 25 عامًا كان قد انتقل إلى سيريس في الصيف الماضي قادمًا من فيندسيسل الدنماركي، وخاض هذا الموسم 16 مباراة، أحرز خلالها 10 أهداف وصنع هدفا آخر.

ويستعد الفريق الأول بنادي الأهلي لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الرابعة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، المقرر لها يوما 16 و17 فبراير المقبل.

كولر مران الأهلي شباب بلوزداد الجزائري وسام أبوعلي استاد مختار التتش

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