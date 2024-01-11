"جروهى" يفتح الباب أمام محمد الشناوى للانتقال إلى اتحاد جدة السعودى

استقر الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، المدير الفنى لفريق اتحاد جدة السعودي، على رحيل لاعبين أجانب من اللاعبين العشرة المقيدين في صفوف الفريق، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، وسيكون من بين اللاعبين البرازيلي مارسيلو جروهي، حارس مرمى الفريق.

وحسب تقارير إعلامية سعودية، فإن محمد الشناوى حارس مرمى الأهلى، والمتواجد مع منتخب مصر فى بطولة الأمم الإفريقية هو الأقرب لخلافة "جروهي" في حراسة عرين فريق النمور، وذلك بعد الإشادة الكبيرة بالمستوي الفنى والبدنى، الذى ظهر عليه الشناوى فى بطولة مونديال الأندية، والتى احتضنتها السعودية خلال ديسمبر الماضي.

وأبدى مارسيلو جاياردو، المدير الفنى لاتحاد جدة، إعجابه الشديد بمستوى محمد الشناوى، وطلب من إدارة ناديه التحرك سريعًا لحسم الصفقة.

وبحسب تقارير صحفية، فإن إدارة الاتحاد لم تقدم عرضًا رسميًا حتى الآن، للتعاقد مع محمد الشناوي.

جدير بالذكر أن إدارة الأهلي تتحفظ على رحيل محمد الشناوى خلال الانتقالات الحالية، في ظل الاعتماد عليه بصفة أساسية، وعدم وجود البديل فى الدورى المصرى الذى يستطيع تعويض رحيله عن القلعة الحمراء.

الأهلى يستأنف تدريباته مساء اليوم استعدادًا لمواجهة شباب بلوزداد

يستأنف الفريق الأول بالنادي الأهلي تدريباته اليوم الخميس، بقيادة السويسري مارسيل كولر، المدير الفني، استعدادًا لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري، في إطار مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات الإفريقي.

وكان كولر قد منح اللاعبين راحة سلبية لمدة 12 يومًا، بسببب التوقف الدولي لارتباط المنتخب الوطني بالمشاركة في بطولة الأمم الإفريقية بكوت ديفوار.

ويعقد المدير الفني جلسة مع الجهاز المعاون له واللاعبين، من أجل الحديث عن الفترة المقبلة والتحضير لمباريات الفريق الإفريقية، في ظل غياب الدوليين سواء مع المنتخب الوطني والمحترفين الأجانب.

ومن المقرر أن يخضع اللاعبون إلى قياسات الأوزان، للوقوف على حالة كل لاعب ومدى التزامهم بالبرنامج الذي تم وضعه في فترة الراحة السلبية، التي حصلوا عليها عقب التتويج بالسوبر المصري على حساب مودرن فيوتشر.