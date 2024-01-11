رسالة خاصة من فيتوريا للاعبى الفراعنة قبل انطلاق أمم إفريقيا

وجّه البرتغالي روى فيتوريا، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، رسالة خاصة للاعبي الفراعنة عقب المران الأول، الذي خاضه اللاعبون في كوت ديفوار.

وطالب فيتوريا لاعبي الفراعنة بمساعدته على اتخاذ القرار السليم بشأن التشكيل الأساسى، الذي سيخوض به مباريات بطولة أمم إفريقيا 2023، التي تنطلق بعد غدٍ السبت في كوت ديفوار.

وبات المدرب البرتغالي في حيرة شديدة، بسبب كثرة البدائل المتاحة أمامه في تشكيلة الفراعنة قبل أيام قليلة من بداية مشوار الفراعنة فى بطولة أمم إفريقيا 2023، وهو ما دفع المدرب البرتغالى للتحدث مع لاعبيه في رسالة مختصرة للغاية، أبلغهم فيها بسعادته الكبيرة لكثرة العناصر المميزة لديه، ما يضعه في حيرة أثناء اختيار التشكيل الذى سيخوض به مباريات البطولة.

"الحماس والرغبة" أساس اختيارات فيتوريا

وأوضح فيتوريا، خلال حديثه مع اللاعبين، أن الجميع جاهز تمامًا لارتداء قميص منتخب بلاده، لكنه فى النهاية مجبر على اختيار 11 لاعبًا فقط للتشكيل الأساسي، على أن يكون المعيار الأساسي في اختياراته هو الحماس والرغبة في تقديم أفضل مستوى، من أجل تحقيق الانتصارات في البطولة والسعي نحو المباراة النهائية.

وظهرت ثقة فيتوريا في لاعبى الفراعنة، بسبب تواجد لاعبين على مستوى عالٍ فى العديد من المراكز، سواء الذين سيكون لهم نصيب التواجد فى التشكيلة الأساسية للفراعنة أو البدلاء، ما يزيد من فرص الفراعنة فى المنافسة على اللقب، الذى يسعى كل لاعب لتحقيقه من أجل كتابة تاريخ شخصي.

واستقر لاعبو المنتخب الوطني في كوت ديفوار، حيث يستعد الفراعنة لخوض أولى مبارياتهم يوم الأحد المقبل أمام موزمبيق، في افتتاح لقاءات المجموعة الثانية بالبطولة التي يسعى الفراعنة لحصد لقبها الغائب منذ عام 2010.