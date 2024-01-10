تقارب المستوى يضع "فيتوريا" فى حيرة لتشكيلة المنتخب قبيل انطلاق "كان"

يواجه البرتغالى روى فيتوريا، المدير الفنى للمنتخب الوطنى لكرة القدم، حالة من الحيرة، بسبب كثرة البدائل المتاحة أمامه فى تشكيلة المنتخب، قبل أيام قليلة من بدء مشوار الفراعنة ببطولة أمم إفريقيا ٢٠٢٣، التى تنطلق فعالياتها فى دولة كوت ديفوار بعد غد.

وقال المدرب البرتغالى، فى رسالة مختصرة للاعبيه، إنه سعيد للغاية لكثرة العناصر المتميزة لديه، موضحًا أن هذا يضعه فى حيرة أثناء اختيار التشكيل الذى سيخوض به مباريات البطولة.

وأوضح أن جميع لاعبى المنتخب جاهزون تمامًا لارتداء قميص الفراعنة، لكنه فى النهاية مجبر على اختيار ١١ لاعبًا فقط فى التشكيل الأساسى، مشيرًا إلى أن المعيار الأساسى فى اختياراته سيكون الحماس والرغبة فى تقديم أفضل مستوى، من أجل تحقيق الانتصارات فى البطولة والسعى نحو المباراة النهائية، خاصة مع وجود لاعبين على مستوى عالٍ فى العديد من المراكز، سواء ممن سيشاركون فى التشكيلة الأساسية أو من البدلاء، الأمر الذى يزيد من فرص الفراعنة فى المنافسة على لقب البطولة.

ويعد الجيل الحالى للمنتخب الوطنى أكثر الأجيال المؤهلة لحصد اللقب الإفريقى منذ عام ٢٠١٠، وهو تاريخ آخر بطولة أمم إفريقية حققها منتخب مصر، تحت قيادة المدير الفنى حسن شحاتة، فضلًا عن كونها الفرصة الأخيرة لكثير من لاعبى هذا الجيل، فى ظل وجود لاعبين كبار، بحجم وخبرات النجم المصرى محمد صلاح.

ويزيد من فرص المنتخب كون اللاعبين المحترفين الموجودين مع منتخب مصر جميعًا فى أفضل حالاتهم مع أنديتهم، سواء محمد صلاح أو عمر مرموش أو مصطفى محمد أو أحمد حجازى أو محمد الننى أو محمود حسن تريزيجيه، بالإضافة إلى تنوع مراكزهم وجاهزية أكثر من بديل فى كل مركز، خاصة فى خطى الوسط والهجوم.

ويمتلك «فيتوريا»، خلال البطولة، مزيدًا من الحلول فى وسط الملعب قد تساعده فى تغيير خطط اللعب وقتما يشاء، من خلال الاستعانة بلاعبين أمثال: أحمد سيد زيزو ومحمود كهربا، ومنحهما بعض الأدوار الهجومية بطريقة غير مباشرة، بخلاف الاعتماد على المثلث الهجومى المعتاد.

ويحتاج الجيل الحالى للحفاظ على العزيمة والروح المعنوية لتحقيق لقب البطولة، وهو ما أكده «فيتوريا» فى حديثه للاعبين، مشددًا على أهمية تحقيق الانتصارات والذهاب بعيدًا فى البطولة، خاصة فى ظل تواضع مستوى معظم المنتخبات الإفريقية فى الفترة الحالية.

واستقر لاعبو المنتخب الوطنى فى العاصمة الإيفوارية أبيدجان، حيث يستعد الفراعنة لخوض أولى مبارياتهم، يوم الأحد المقبل، أمام منتخب موزمبيق، فى افتتاح لقاءات المجموعة الثانية من بطولة الأمم الإفريقية.