كولر يدرس إقامة معسكر إعداد خارجي للأهلي قبل موقعة شباب بلوزداد

يدرس السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي إقامة معسكر خارجي خلال فترة التوقف الدولي الحالية لمشاركة المنتخب الوطني في أمم افريقيا بكوت ديفوار.

ويسعى كولر لتجهيز لاعبي الفريق الأول لمواجهة شباب بلوزداد المقرر لها أحد يومي 16 و17 فبراير المقبل والمؤجلة من الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الرابعة بدوري أبطال أفريقيا.

وكشف مصدر داخل الأهلي لـ«الدستور» أن كولر اتفق مع لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح على خوض معسكر مغلق خلال الفترة القادمة إذ وضع برنامجه الفني في ظل غياب اللاعبين الدوليين مقسما على مرحلتين لتجهيز اللاعبين المستبعدين من المنتخب أو العائدين من الإصابات.

وأضاف المصدر أن المرحلة الأولى ستكون خلال الفترة من 11 إلى 20 يناير الجاري، وتشمل برنامجا بدنيا شاملا لزيادة معدلات اللياقة بعد إجازة قاربت على 14 يوما، عقب التتويج بالسوبر المصري على حساب مودرن فيوتشر.

وأشار المصدر إلى أن المرحلة الثانية سيكون هناك معسكر مغلق من 21 يناير الجاري ولمدة 10 أيام خارج مصر وفي أجواء تكون مناسبة لبدء فترة إعداد مصغرة من أجل مواصلة الموسم بقوة لمواصلة الانتصارات المحلية والأفريقية.

كولر طالب خالد بيبو بالتواصل مع الإدارة لاختيار المعسكر

وأوضح المصدر، أن كولر تواصل مع خالد بيبو مدير الكرة وأمير توفيق المدير التننفيذي لشركة الكرة وأجروا العديد من الاتصالات بهدف التوصل لصيغة حول المعسكر الخارجي لفريق الكرة في تلك الفترة التي يتوقف فيها الدوري.

وتابع المصدر أن إدارة الكرة تلقت ثلاثة عروض اثنان منها في أبوظبي ودبي وآخر في هولندا ولكن الجهاز الفني استبعد الفكرة الأخيرة التي قد لا تسعفهم لعامل الوقت في استخراج التأشيرات التي قد تسببت في إلغاء المعسكر الموسم الماضي.

وكان السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي قد منح اللاعبين 12 يوماً عقب التتويج بالسوبر المصري على حساب مودرن فيوتشر في اللقاء الذي أقيم بالإمارات.

من ناحية أخرى يعود الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى التدريبات يوم 11 يناير الجاري وذلك بعد انتهاء فترة الراحة التي منحها الجهاز الفني للاعبين لمدة 10 أيام بعد الحصول على لقب كأس السوبر المصري، على حساب فريق فيوتشر في المباراة النهائية التي أقيمت في العاصمة الإماراتية أبوظبي.