عاجل.. فرمان جديد من كولر للاعبى الأهلى قبل العودة للتدريبات

قرر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، خضوع لاعبي الفريق الأول لقياسات بدنية وأوزان قبل انطلاق التدريبات، المقرر لها الثلاثاء المقبل باستاد مختار التتش، بعد فترة راحة وصلت إلى 12 يوما، بسبب توقف نشاط الكرة لمشاركة المنتخب الوطنى فى بطولة أمم إفريقيا، التى ستنطلق فى كوت ديفوار خلال أيام.

مخطط أحمال الفريق منح اللاعبين بعض البرامج التدريبية لتأديتها داخل الجيم

وكشف مصدر مسئول عن أن أندرياس إندويا، مخطط أحمال الفريق الأول بالنادي الأهلي، منح اللاعبين بعض البرامج التدريبية التى يقومون بتأديتها داخل الجيم؛ للحفاظ على اللياقة البدنية والفنية لهم، خاصة مع طول فترة الراحة السلبية التي حصلوا عليها لمدة 12 يوماً عقب التتويج بالسوبر المصري على حساب مودرن فيوتشر والفوز برباعية مقابل هدفين في اللقاء الذي أقيم بالإمارات مؤخراً.

ومن المقرر أن يصل مارسيل كولر من بلاده قبل فترة التجمع بيومين كاملين؛ لحسم البرنامج الذى يسير عليه الفريق حتى موعد استئناف المسابقات المحلية والقارية.

وحذر "كولر" لاعبي الفريق الأول بالنادي الأهلي من زيادة الوزن خلال فترة التوقف، وأن من يخالف ذلك سوف يتعرض لعقوبات مالية كبيرة وقاسية.

الخطيب أنهى الأمور الفنية مع كولر فى جلسة لجنة التخطيط

وكان محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، قد عقد اجتماعًا مع السويسري مارسيل كولر، المدير ‏الفني للفريق الأول لكرة القدم، قبل سفره إلى مسقط رأسه، في حضور ‏لجنة التخطيط برئاسة الكابتن محسن صالح، ‏وعضوية الكابتن زكريا ناصف، وفي وجود الكابتن حسام غالي عضو مجلس ‏الإدارة، ‏والكابتن خالد بيبو مدير الكرة، والدكتور خالد الجوادي القائم بأعمال الترجمة.

خلال ‏اللقاء ناقش الكابتن محمود الخطيب مع المدير ‏الفني تقييم المرحلة الماضية على كافة ‏المستويات، سواء البطولات التي يشارك فيها الفريق، أو الصفقات والتدعيمات التي يرغب في ضمها خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

بحث احتياجات الفريق خلال الفترة المقبلة

وتطرق اللقاء إلى احتياجات الفريق خلال الفترة المقبلة، والعمل على توفير كل ‏عناصر ‏النجاح حتى يستكمل مشواره بالنجاح الذي تطمح إليه جماهيره على ‏المستويين المحلي والقاري.‏

وكان الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قد أكد أنه على تواصل مستمر مع الجهاز الطبي للمنتخب الوطني ‏بخصوص الإصابة التي تعرض لها أحمد نبيل كوكا، لاعب الفريق، خلال مشاركته في معسكر المنتخب استعداداً لبطولة كأس الأمم ‏الإفريقية.‏

وأوضح أن الدكتور محمد أبوالعلا، طبيب المنتخب، أطلعه على حالة "كوكا" بعد الإصابة التي تعرض لها عقب المران فى أربطة القدم، وذلك في إطار ‏التنسيق الكامل بين الجانبين، مشيرًا إلى أن اللاعب سوف يخضع لجلسات العلاج الطبيعي خلال الأيام القادمة، تمهيدا لعودة مشاركته في التدريبات. ‏