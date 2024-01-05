"كولر" يطالب مساعديه بمتابعة لاعبيه الدوليين فى أمم إفريقيا

كلّف السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي، جهازه المعاون بمتابعة لاعبي الفريق الدوليين داخل بطولة أمم إفريقيا، المقرر انطلاقها في كوت ديفوار بداية من 13 يناير الجاري.

وطالب "كولر" جهازه المعاون بضرورة التواصل مع اللاعبين طوال فترة البطولة، ومتابعة حالتهم البدنية وطريقة تدريباتهم والمعسكرات التي يخوضونها قبل البطولة، وعدد دقائق مشاركتهم، وتقديم تقرير شامل عن كل لاعب.

ويشارك من النادي الأهلي 10 لاعبين مع منتخباتهم في بطولة كأس الأمم الإفريقية، إذ يضم منتخب مصر كلا من: محمد الشناوي ومحمد عبدالمنعم ومحمد هاني ومروان عطية وإمام عاشور، وياسر إبراهيم، ومحمود عبدالمنعم "كهربا"، بجانب بيرسي تاو في منتخب جنوب إفريقيا، وأليو ديانج بمنتخب مالي، وعلي معلول مع منتخب تونس.

طبيب الأهلى يكشف تفاصيل إصابة "كوكا"

كان الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق، قد أكد أنه على تواصل مستمر مع الجهاز الطبي للمنتخب الوطني ‏بخصوص الإصابة التي تعرض لها أحمد نبيل كوكا، لاعب الفريق، خلال مشاركته في معسكر المنتخب استعداداً لبطولة كأس الأمم ‏الإفريقية.‏

وأوضح أن الدكتور محمد أبوالعلا، طبيب المنتخب، أطلعه على حالة "كوكا" بعد الإصابة التي تعرض لها عقب المران في أربطة القدم، وذلك في إطار ‏التنسيق الكامل بين الجانبين.‏

وأشار إلى أن اللاعب سيخضع لجلسات العلاج الطبيعي خلال الأيام القادمة، تمهيدا للعودة إلى المشاركة في التدريبات.

وفي سياق آخر، ‏ناقش محمود الخطيب، رئيس الأهلي، مع مارسيل كولر، المدير ‏الفني، تقييم المرحلة الماضية على كافة ‏المستويات.

وتطرق "الخطيب" إلى احتياجات الفريق خلال الفترة القادمة، والعمل على توفير كل ‏عناصر ‏النجاح حتى يستكمل الفريق مشواره بالنجاح الذي تطمح إليه جماهيره على ‏المستويين المحلي والقاري.‏

جاء ذلك في حضور ‏لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح، ‏وعضوية زكريا ناصف، وحسام غالي عضو مجلس ‏الإدارة، ‏وخالد بيبو مدير الكرة، والدكتور خالد الجوادي القائم بأعمال الترجمة.

وكان "كولر" قد منح لاعبي الفريق راحة 12 يوماً عقب التتويج بالسوبر المصري بالفوز على مودرن فيوتشر بأربعة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي أقيم بدولة الإمارات.