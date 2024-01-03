كولر يرفض رحيل ثنائى الأهلى فى صفقة عمر كمال عبدالواحد

رفض السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، رحيل ثنائي الفريق خالد عبدالفتاح وكريم نيدفيد إلى مودرن فيوتشر ضمن صفقة انتقال عمر كمال عبدالواحد خلال الميركاتو الشتوي.

وقطع مسئولو الأهلي شوطًا كبيرًا في المفاوضات مع نادي مودرن فيوتشر للحصول على خدمات اللاعب خلال يناير الجاري.

ويتبقى الاتفاق على الشروط الخاصة بناديه بعدما طلب استعارة أكثر من لاعب في صفوف الفريق نظير الموافقة على منحه الاستغناء الخاص بلاعبه عمر كمال عبدالواحد.

كولر تمسك ببقاء خالد عبدالفتاح وكريم نيدفيد، وطلب تحديد أسماء أخرى لإدراجها ضمن الصفقة التبادلية.

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عبدالمنعم يؤجل العروض بسبب الأمم الإفريقية

من ناحية أخرى، أرجأ محمد عبدالمنعم، مدافع الفريق الأول بنادي الأهلي دراسة أي عروض في الفترة الراهنة، بعدما تلقي عدة اتصالات من بعض الوسطاء من أحد الأندية البلجيكية للانضمام لصفوفها خلال الفترة المقبلة.

وكشف مصدر أن وفدًا من النادى البلجيكى حرص على متابعة عبدالمنعم أثناء بطولة السوبرالمصري، ويرغب النادى البلجيكى فى إرسال عرض رسمى للنادى الأهلي، بجانب أن هناك أيضًا شركة تسويق فرنسية تسعى للتعاقد مع اللاعب خلال الفترة المقبلة، ووعدته بتوفير عروض في أوروبا.

وأضاف أن محمد عبدالمنعم يرفض التفكير في العروض الحالية، منتظرًا الانتهاء من المشاركة في بطولة الأمم الإفريقية التي تستضيفها كوت ديفوار خلال الشهر الجاري.

كان محمود الخطيب، رئيس الأهلي، قد ناقش مع السويسري مارسيل كولر، المدير ‏الفني للفريق الأول، تقييم المرحلة الماضية على كافة ‏المستويات في حضور ‏لجنة التخطيط برئاسة الكابتن محسن صالح، ‏وعضوية الكابتن زكريا ناصف، وفي وجود الكابتن حسام غالي، عضو مجلس ‏الإدارة، ‏والكابتن خالد بيبو، مدير الكرة، والدكتور خالد الجوادي، القائم بأعمال الترجمة.

وتطرق إلى احتياجات الفريق خلال الفترة المقبلة، والعمل على توفير كل ‏عناصر ‏النجاح حتى يستكمل مشواره بالنجاح الذي تطمح إليه جماهيره على ‏المستويين المحلي والقاري.‏