الأربعاء 03 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

انقسام في الأهلي حول رحيل علي معلول.. ومحمد عبدالمنعم يؤجل دراسة العروض

علي معلول
علي معلول

تمسك التونسي علي معلول الظهير الأيسر للفريق الأول، بموقفه بضرورة التجديد لمدة موسمين، خاصة أن لديه عروضًا خارجية بالتعاقد لمدة موسمين، وبالتحديد من أندية قطرية وسعودية عقب انتهاء الموسم الجاري.

وكشف مصدر بالقلعة الحمراء، أن لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح، استقرت على تجديد عقد علي معلول لاعب الفريق لمدة موسم مع خيار التجديد لموسم آخر أو السماح له بالرحيل في حالة تلقيه عرضًا من أحد الأندية الخليجية، سواء في الميركاتو الشتوي أو نهاية الموسم الجاري.

وأضاف المصدر، أن مارسيل كولر المدير الفني تمسك باستمرار "معلول" بعد المتسوى المتميز الذي ظهر عليه خلال مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية ومن بعدها بطولة السوبر المصري.

وأشار إلى أن إدارة الكرة بالأهلي ستقدم عرضًا لمعلول خلال الفترة القادمة لتجديد عقده لإغلاق هذا الملف، وتحديدًا عقب مشاركته في بطولة الأمم الإفريقية مع منتخب بلاده.

عبدالمنعم يؤجل العروض بسبب الأمم الإفريقية 

من ناحية أخرى، أرجأ محمد عبدالمنعم مدافع الفريق الأول بالنادي الأهلي دراسة أي عروض في الفترة الراهنة، بعدما تلقي عدة اتصالات من بعض الوسطاء من أحد الأندية البلجيكية للانضمام لصفوفها خلال الفترة القادمة.

وكشف مصدر، أن وفد من النادى البلجيكى حرص على متابعة عبد المنعم أثناء بطولة السوبر المصري، ويرغب النادى البلجيكى فى إرسال عرض رسمى للنادى الأهلي بجانب أن هناك أيضًا شركة تسويق فرنسية تسعى للتعاقد مع اللاعب خلال الفترة القادمة، ووعدته بتوفير عروض في أوروبا .

وأضاف أن محمد عبدالمنعم، يرفض التفكير في العروض الحالية، منتظرًا الانتهاء من المشاركة في بطولة الأمم الإفريقية التي تستضيفها كوديفوار خلال الشهر الجاري.

وكان محمود الخطيب رئيس الأهلي قد ناقش  مع السويسري مارسيل كولر المدير ‏الفني للفريق الأول تقييم المرحلة الماضية على كافة ‏المستويات في حضور ‏لجنة التخطيط برئاسة الكابتن محسن صالح، ‏وعضوية الكابتن زكريا ناصف، وفي وجود الكابتن حسام غالي عضو مجلس ‏الإدارة، ‏والكابتن خالد بيبو مدير الكرة والدكتور خالد الجوادي القائم بأعمال الترجمة

وتطرق إلى احتياجات الفريق خلال الفترة القادمة، والعمل على توفير كل ‏عناصر ‏النجاح حتى يستكمل مشواره بالنجاح الذي تطمح إليه جماهيره على ‏المستويين المحلي والقاري.‏

كولر محمود الخطيب إدارة الكرة على معلول محمد عبدالمنعم

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