الأحد 07 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بعد تحديد "كولر" موعد المران.. الجهاز الطبى يعلن جاهزية رضا وكريستو وعبدالقادر

مران الأهلي
مران الأهلي

حدد السويسرى مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الكرة بالنادي الأهلي، يوم الثلاثاء المقبل، موعدًا لعودة الفريق للتدريبات الجماعية بعد الراحة السلبية التى منحها لهم، بسبب التوقف الدولي لمشاركة المنتخب الوطني في بطولة أمم إفريقيا بكوت ديفوار

 وعقد "كولر" اجتماعًا، عبر تطبيق "زوم" مع الجهاز المعاون له بسبب وجوده فى بلاده، وأكد أن برنامجه خلال الفترة المقبلة يقوم على أداء التدريبات باستاد التتش، وخوض عدد من المباريات الودية.

وكشف مصدر مسئول أن كولر وافق على تصعيد عدد من لاعبى قطاع الناشئين مواليد 2003 و2005 للتدريبات بدءًا من الثلاثاء والأربعاء المقبلين، لسد العجز داخل الصفوف، نتيجة انضمام عدد من اللاعبين للمنتخب الأول والأوليمبى، وسفر محترفيه الأجانب للمشاركة مع منتخب بلادهم في بطولة الأمم الإفريقية.

 خالد بيبو أخطر المدير الفني بعدد اللاعبين الصاعدين للفريق الأول

وأضاف المصدر أن خالد بيبو، مدير الكرة، أخطر المدير الفني للأهلي بعدد اللاعبين الصاعدين للفريق الأول بعد التنسيق مع بدر رجب، المدير الفني لقطاع الناشئين، وهم 10 لاعبين: إبراهيم عبدالحكيم وعبدالرحمن رشدان وميدو نبيل من فريق مواليد 2003، وأحمد كباكا ويوسف عبدالحفيظ ومحمد عبدالله وأحمد عابدين وعبدالله يستانجى ومعتز محمد ومحمد رأفت من فريق مواليد 2005. 

وأشار المصدر إلى أن خالد بيبو كشف عن تنظيم 4 مباريات ودية بعد انتهاء الراحة السلبية بناءً على طلب مارسيل كولر، الذى قسم فترة الإعداد لمرحلتين، الأولى بدنية باستاد التتش، والثانية لم يتضح ملامحها بعد أن كانت ستقام فى القاهرة أو فى أحد المعسكرات.

وأوضح المصدر أن مدير الكرة أجرى اتصالات هاتفية بكل من الضاوى كريستو ورضا سليم وأنتونى موديست، لتأكيد عودتهم للقاهرة غدًا الإثنين، من أجل الانتظام فى التدريبات الجماعية للفريق لعدم انضمامهم لمنتخبات بلادهم فى تلك الفترة.

كوكا يحتاج 3 أسابيع للعودة للتدريبات الجماعية 

من جانبه، قال أحمد جاب الله، رئيس الجهاز الطبى للفريق، إن رضا سليم وأحمد عبدالقادر ومحمد الضاوى كريستو، ثلاثي الفريق الأول، تعافوا من إصاباتهم، وباتوا جاهزين تمامًا للمشاركة فى المباريات بشكل طبيعي.

وأضاف طبيب الأهلي أن الثلاثى سيعود للتدريبات الجماعية بدءًا من 12 يناير الجارى، مشيرًا إلى أن أحمد نبيل كوكا، لاعب الوسط، يعانى جزعًا فى أربطة الجزء الخارجى للقدم، وبدأ علاجًا طبيعيًا وتأهيليًا من أمس، باستاد مختار التش بعد خروجه من معسكر المنتخب الوطني، موضحًا أن اللاعب يحتاج إلى 3 أسابيع للعودة إلى التدريبات الجماعية.

كولر أحمد جاب الله طبيب الأهلى أحمد عبدالقادر محمد الضاوي كريستو

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