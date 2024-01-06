تفاصيل مكالمة بيبو مع لاعبي الأهلي الدوليين قبل السفر إلى كوت ديفوار

حرص خالد بيبو مدير الكرة النادي الأهلي على تدعيم لاعبي الفريق الأول للأهلي الدوليين قبل السفر إلى كوت ديفوار فى إطار الاستعداد لكأس الأمم الأفريقية 2024 التى تستضيفها ساحل العاج وتنطلق 13 يناير الجارى.

وكشف مصدر مسئول أن خالد بيبو أجري عدة اتصالات هاتفية مع لاعبي الأهلي الدوليين من أجل تحفيزهم قبل السفر إلى كوت ديفوار لاسيما أن هنك ٧ لاعبين من الأهلي وهم: محمد الشناوي ومحمد هاني ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم ومروان عطية وإمام عاشور ومحمود كهربا في قائمة الفراعنة.

وأضاف المصدر أن مدير الكرة أجري اتصالا بالثلاثي أليوديانج وبيرسي تاو وعلي معلول والمتواجدين في معسكر منتخب بلادهم للمشاركة أيضا في أمم افريقيا بكوت ديفوار.

وأشار المصدر إلي أن خالد بيبو حرص علي التأكيد بضرورة عدم إثارة أي مشاكل وعدم الإعتراض علي أي قرارات فنية وتقديم صورة جيدة عن النادي مشيرًا إلي أي لاعب سيدخل في أزمة مع المنتخب سيتم معاقبته من قبل إدارة النادي.

وكان السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول قد منح لاعبي الأهلي راحة سلبية لمدة 12 يومًا عقب التتويج في السوبر المصري علي حساب مودرن فيوتشر والتي أقيمت في الإمارات.

كولر يناقش مع الخطيب ملف الراحلين والصفقات الجديدة

وكان محمود الخطيب، رئيس النادي، عقد اجتماعًا مع السويسري مارسيل كولر المدير ‏الفني للفريق الأول لكرة القدم، في حضور ‏لجنة التخطيط برئاسة الكابتن محسن صالح، ‏وعضوية الكابتن زكريا ناصف، وفي وجود الكابتن حسام غالي عضو مجلس ‏الإدارة، ‏والكابتن خالد بيبو مدير الكرة، والدكتور خالد الجوادي القائم بأعمال الترجمة.

خلال ‏اللقاء ناقش الكابتن محمود الخطيب مع المدير ‏الفني تقييم المرحلة الماضية على كافة ‏المستويات المتعلقة بملف الراحلين والصفقات الجديدة والمراكزالتي يحتاج إليها الفريق خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

وتطرق إلى احتياجات الفريق خلال الفترة القادمة، والعمل على توفير كل ‏عناصر ‏النجاح حتى يستكمل مشواره بالنجاح الذي تطمح إليه جماهيره على ‏المستويين المحلي والقاري.‏

كما وجه محمود الخطيب رئيس النادي، الشكر والتحية إلى دولة الإمارات الشقيقة، لما لاقته بعثة الأهلي من حفاوة في الاستقبال وكرم الضيافة أثناء المشاركة في بطولة السوبر المصري التي أقيمت مؤخرًا باستاد محمد بن زايد.