السبت 06 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

شروط الأهلى للموافقة على بيع أحمد عبدالقادر

أحمد عبدالقادر
أحمد عبدالقادر

وضع مسئولو الأهلي، عدة شروط للموافقة على رحيل أحمد عبد القادر، لاعب الفريق الأول خارجيًا خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية بعد تأزم العلاقة مع السويسري مارسيل كولر المدير الفنى.

وكشف مصدر عن أن اللاعب تلقى عرضًا وحيدًا من نادى سموحة على سبيل البيع النهائى، خاصة أنه من الصعب الانتقال لفريق داخل مصر على سبيل الإعارة  نظرًا لأن النادى استنفد عدد الإعارات المسموح بها ومع تحذيرات الإدارة القانونية من فكرة بيع اللاعبين عن طريق العقد الثلاثى التى يمكن الطعن عليه.

وأشار المصدر إلى أن هناك اتجاه داخل النادى إلى الإبقاء على اللاعب فى حال عدم وصول عرض خارجى مناسب مع فتح صفحة جديدة مع الجهاز الفنى للاستفادة من جهوده فى الفترة المقبلة.

وأوضح المصدر أن اللاعب كثف من  بحثه عن عرض احتراف خارجى للرحيل خاصة أن عبدالقادر يرغب فى خوض تجربة جديدة بعيدًا عن الضغوط لاستعادة مستواه والتواجد فى حسابات المنتخب الوطنى بعد كأس الأمم الأفريقية فى ظل خروجه من حسابات الجهاز الفنى وحاجته إلى المشاركة بصورة أساسية فى المباريات.

وتابع المصدر في حالة عدم وجود عرض خارجي وتمسك اللاعب بالرحيل سيكون عرض سموحة في انتظاره، حيث تم الاتفاق على كل التفاصيل بين اللاعب والنادي السكندري في حالة شرائه بشكل نهائي ووضع بند احقية عودته للأهلي مرة أخري مقابل مبلغ مالي.

الأهلي يستعجل الفيفا للحصول على مكافأة البرونزية 

من ناحية أخرى، أرسل مسئولو الأهلى خطابًا رسميًا للاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" يطلبون فيه سرعه تحويل مكافأة الحصول على الميدالية البرونزية لكأس العالم للأندية الأخيرة التى جرت فى السعودية وتقدر بـ2.5 مليون دولار.

وكشف مصدر مسئول أن إدارة الأهلي ترغب في الحصول على قيمة المكافأة بهدف توفير جزء من المبالغ المطلوبة لتمويل تحركاته فى فترة الانتقالات الشتوية الحالية فى الوقت الذى تلقى فيه مبلغ خمسين مليون جنيه من الرعاة قام بصرف رواتب شهر ديسمبر منها.

وأضاف المصدر أن رد الفيفا أكد أن تحويل المكافأة سيتم بعد أسبوعين على أقصى تقدير بسب إجازات الكريسماس وفور العود للعمل سيتم تحويل الفلوس على الحساب البنكي للأهلي.

كولر أحمد عبدالقادر سموحة الدوري القطري محمود الخطيب

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