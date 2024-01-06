"كولر" يتمسك بموقفه من التعاقد مع مدافع خلال فترة الانتقالات الشتوية

تمسك السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، بموقفه من التعاقد مع مدافع خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية نظرًا لحاجة الفريق إلى وجود مدافع متميز في ظل الإصابات التي تضرب الخط الخلفي للفريق من فترة لأخرى.

وكشف مصدر مسئول عن أن كولر تراجع عن تأجيل صفقة المدافع لنهاية الموسم الجاري، لا سيما بعدما أبدى موافقته على رحيل محمود متولي خلال فترة الانتقالات الشتوية، نظرًا لكثرة الإصابات التي يعاني منها وصعوبة حصوله على فرصة للمشاركة.

من جانبه، حرص مارسيل كولر، المدير الفني، على إجراء اتصال هاتفي مع أحمد نبيل كوكا، لاعب الفريق، للاطمئنان عليه بعد إصابته في أربطة القدم واستبعاده من معسكر المنتخب الوطني.

وطلب كولر من اللاعب الانتظام في برنامجه العلاجي لتجهيزه لمباراة شباب بلوزداد في دور المجموعات لبطولة إفريقيا المقررة منتصف الشهر المقبل.

طبيب الأهي يكشف تفاصيل التنسيق مع جهاز المنتخب بعد إصابة «كوكا»

كان الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم في نادي الأهلي، أكد أنه في تواصل مستمر مع الجهاز الطبي للمنتخب الوطني، بشأن الإصابة التي تعرض لها أحمد نبيل كوكا، لاعب الفريق خلال مشاركته في معسكر المنتخب استعدادًا لبطولة كأس الأمم الإفريقية.

وأوضح أن الدكتور محمد أبوالعلا، طبيب المنتخب، أطلعه على حالة كوكا بعد الإصابة التي تعرض لها في أربطة القدم، وذلك في إطار التنسيق الكامل بين الجانبين.

وأشار إلى أن اللاعب سوف يخضع لجلسات علاج طبيعي خلال الأيام القادمة، تمهيدًا لعودة المشاركة في التدريبات.