السبت 06 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

"كولر" يتمسك بموقفه من التعاقد مع مدافع خلال فترة الانتقالات الشتوية

لاعبا الأهلى
لاعبا الأهلى

تمسك السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، بموقفه من التعاقد مع مدافع خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية نظرًا لحاجة الفريق إلى وجود مدافع متميز في ظل الإصابات التي تضرب الخط الخلفي للفريق من فترة لأخرى.

وكشف مصدر مسئول عن أن كولر تراجع عن تأجيل صفقة المدافع لنهاية الموسم الجاري، لا سيما بعدما أبدى موافقته على رحيل محمود متولي خلال فترة الانتقالات الشتوية، نظرًا لكثرة الإصابات التي يعاني منها وصعوبة حصوله على فرصة للمشاركة.

من جانبه، حرص مارسيل كولر، المدير الفني، على إجراء اتصال هاتفي مع أحمد نبيل كوكا، لاعب الفريق، للاطمئنان عليه بعد إصابته في أربطة القدم واستبعاده من معسكر المنتخب الوطني.

وطلب كولر من اللاعب الانتظام في برنامجه العلاجي لتجهيزه لمباراة شباب بلوزداد في دور المجموعات لبطولة إفريقيا المقررة منتصف الشهر المقبل.

طبيب الأهي يكشف تفاصيل التنسيق مع جهاز المنتخب بعد إصابة «كوكا»

كان الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم في نادي الأهلي، أكد أنه في تواصل مستمر مع الجهاز الطبي للمنتخب الوطني، بشأن الإصابة التي تعرض لها أحمد نبيل كوكا، لاعب الفريق خلال مشاركته في معسكر المنتخب استعدادًا لبطولة كأس الأمم الإفريقية. 

وأوضح أن الدكتور محمد أبوالعلا، طبيب المنتخب، أطلعه على حالة كوكا بعد الإصابة التي تعرض لها في أربطة القدم، وذلك في إطار التنسيق الكامل بين الجانبين.

وأشار إلى أن اللاعب سوف يخضع لجلسات علاج طبيعي خلال الأيام القادمة، تمهيدًا لعودة المشاركة في التدريبات. 

كولر محمود متولى أحمد نبيل “كوكا” الاهلى منتخب مصر فترة التوقف

مواد متعلقة

التفاصيل الكاملة.. الأهلى يحسم صفقة المهاجم وسام أبوعلى

البنك الأهلى يطلب التعاقد مع ثنائى القلعة الحمراء خلال الانتقالات الشتوية

كولر يتواصل مع مسئولى الأهلى لمتابعة صفقات يناير

الأكثر قراءة

مواعيد عرض مسلسل حالة خاصة الحلقة الـ3 و4 وكواليس المسلسل

حماس تعلن قتل 8 جنود إسرائيليين من "المسافة صفر"

التفاصيل الكاملة.. الأهلى يحسم صفقة المهاجم وسام أبوعلى

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

الرئيس السيسى يشكر محترفى المنتخب: "ربنا يوفقكم وإن شاء الله تسعدونا"

فيتوريا يشكر الرئيس: سنبذل جهدنا لإسعاد الجماهير المصرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أحمد لاشين

تفجيرات كرمان وسياسة الرقص على النار

خالد حريب

ما بعد الموسوي والعاروري

محاسن السنوسي

مقاول أنفار عصري

حسين دعسة

من سيأكل الكعكة المحروقة فى فرن غزة.. هل يفعلها حزب الله؟

أحمد بهاء الدين شعبان

عضوية «بريكس».. فرصة ومسئولية

أميرة ملش

سنوات زوجية وسنوات فردية

ماجد حبته

عودة داعش.. فى إيران!

أحمد عاشور

مصر.. باب العرب وملاذ المغتربين

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

تفاصيل خطة الاحتلال الإسرائيلى لإسقاط قضية الإبادة الجماعية فى محكمة العدل الدولية

ما بعد «العارورى».. تداعيات اغتيال أكبر رجال «حماس» على الحرب فى غزة

حلقة النار