الجمعة 05 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

البنك الأهلى يطلب التعاقد مع ثنائى القلعة الحمراء خلال الانتقالات الشتوية

خالد عبدالفتاح
خالد عبدالفتاح

تلقى مسئولو نادي الأهلى اتصالات ودية من مسئولى البنك الأهلى، يطلبون فيها ضم خالد عبدالفتاح الظهير الأيمن للفريق ومحمد رأفت مهاجم فريق الشباب على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي.

وكشف مصدر مسئول عن أن أمير توفيق مدير إدارة التعاقدات بالأهلى قام بتحويل الأمر إلى السويسرى مارسيل كولر المدير الفنى لإبداء الرأى النهائى بشأن الموافقة على رحيل اللاعبين أو الإبقاء عليهما مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

وأضاف المصدر أن إدارة الكرة بنادي الأهلى أكدت أنها لم تتلق أى عروض حول التونسى محمد الضاوى كريستو سواء بنظام البيع أو الإعارة بأى شكل من الأشكال.

وشددت إدارة الكرة بنادي الأهلي على أنه حتى الآن ليس هناك أى عروض رسمية أو ودية ونفس الأمر بالنسبة لأليو ديانج لاعب الوسط، الذي يتأهب للرحيل في الميركاتو الشتوي الجاري بعد موافقة كولر.

وكان السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي قرر خضوع لاعبي الفريق الأول لقياسات بدنية وأوزان قبل انطلاق التدريبات المقرر لها الثلاثاء المقبل باستاد مختار التتش بعد فترة راحة وصلت إلى 12 يومًا بسبب توقف نشاط الكرة لمشاركة المنتخب الوطنى فى بطولة أمم إفريقيا التى ستنطلق فى كوت ديفوار خلال أيام.

وكشف مصدر مسئول عن أن أندرياس إندويا مخطط أحمال فريق الكرة بالأهلى منح  اللاعبين بعض البرامج التدريبية التى يقومون بتأديتها داخل الجيم للحفاظ على اللياقة البدنية والفنية لهم خاصة مع طول فترة الراحة السلبية.

 ومن المقرر أن يصل مارسيل كولر من بلاده قبل فترة التجمع بيومين كاملين لحسم البرنامج الذى يسير عليه الفريق حتى موعد استئناف المسابقات المحلية والقارية.

وحذر مارسيل كولر لاعبي الفريق الأول بنادي الأهلي من زيادة الوزن خلال فترة التوقف، وأن من يخالف ذلك سوف يتعرض لعقوبات مالية كبيرة وقاسية.

تعرف على آخر تطورات الحالة الصحية للعامري فاروق

يخضع العامري فاروق، نائب رئيس نادي الأهلي، لفحوصات طبية شاملة تحت إشراف كونسولتو من كبار الأطباء وتحديد ما إذا كانت هناك إمكانية لنقله خارج البلاد لعرضه على الخبراء الأجانب في أوروبا. 

ونشر الأهلي بيانًا عبر صفحته الرسمية: «يعمل مجلس الأهلي وأسرة العامري فاروق على ألا يتعرض نائب رئيس النادي لأي انتكاسة صحية.. وهناك تواصل وتشاور مستمر بين مجلس إدارة النادي وأسرة العامري فاروق للعمل على توفير أحسن العلاج وكامل الرعاية الطبية له بأحد المستشفيات الكبرى خارج البلاد حتى يتجاوز هذه المحنة الصحية».

كولر أمير توفيق لجنة التخطيط خالد عبدالفتاح البنك الأهلي بالدوري

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