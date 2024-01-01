رحيل أليو ديانج عن الأهلى بموافقة كولر.. مصدر يكشف آخر التطورات

يترقب مسئولو القلعة الحمراء وصول عرض رسمى لرحيل المالي أليو ديانج، لاعب الفريق الأول، خلال فترة الانتقالات الشتوية، بعد موافقة مارسيل كولر المدير الفني، على بيع اللاعب في الميركاتو.

وكشف مصدر بالأهلي عن أن أليوديانج يسابق الزمن مع وكيل أعماله؛ لسرعة حسم مصيره بعد ابتعاده عن المشاركة في المباريات الأخيرة، خاصة بعد تلقيه عدة اتصالات من مسئولي طرابزون التركي للانضمام إلى صفوفه خلال الفترة المقبلة، هذا فضلاً عن عرض من أحد الأندية القطرية، لكنه بشكل شفهي حتى الآن.

وأضاف المصدر أن أليو ديانج أبلغ زملاءه في الفريق على هامش احتفالات السوبر المصري، وقبل انضمامه لمنتخب بلاده، برحيله خلال الميركاتو الشتوي، مشيرًا إلى أن اللاعب يفضل الرحيل إلى الدوري الأوروبي على اللعب في الدوري القطري، خاصة أنه يرغب في اللعب بالدوري الإنجليزي خلال الفترة المقبلة.

كانت إدارة الكرة حددت 5 ملايين دولار تسعيرة بيع أليو ديانج في يناير المقبل، مع وضع بعض الامتيازات في عقده الجديد من أجل الاستفادة المادية من رحيل اللاعب.

الخطيب يناقش مع كولر احتياجات الفريق للفترة المقبلة

كان محمود الخطيب، رئيس نادي الأهلي، عقد اجتماعًا مع السويسري مارسيل كولر المدير ‏الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قبل سفره إلى مسقط رأسه في حضور ‏لجنة التخطيط برئاسة الكابتن محسن صالح، ‏وعضوية الكابتن زكريا ناصف، وفي وجود الكابتن حسام غالي عضو مجلس ‏الإدارة، ‏والكابتن خالد بيبو مدير الكرة، والدكتور خالد الجوادي القائم بأعمال الترجمة.

خلال ‏اللقاء ناقش الكابتن محمود الخطيب مع المدير ‏الفني تقييم المرحلة الماضية على كل ‏المستويات، وتطرق إلى احتياجات الفريق خلال الفترة المقبلة، والعمل على توفير كل ‏عناصر ‏النجاح حتى يستكمل مشواره بالنجاح الذي تطمح إليه جماهيره على ‏المستويين المحلي والقاري.‏