الثلاثاء 09 يناير 2024
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رياضة

جلسة حاسمة بين الخطيب وكولر لحسم صفقات الأهلى الشتوية

الخطيب مع لجنة التخطيط
الخطيب مع لجنة التخطيط وكولر

يعقد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي اجتماعا حاسما مع السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول، خلال الساعات المقبلة عقب عودته من مسقط رأسه لحسم العديد من المواضيع المتعلقة بالفريق.
وكشف مصدر داخل الأهلي، لـ"الدستور" أن الجلسة سيناقش خلالها رئيس الأهلي مع كولر، خطة الجهاز الفني استعدادًا لاستئناف منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا ومواجهة شباب بلوزداد الجزائري في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الرابعة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.
وأضاف المصدر أن الجلسة ستحسم موقف محمد شكري الظهير الأيسر لفريق سيراميكا وموقف المدافع الجديد الذي طلب كولر التعاقد معه وتم ترشيح محمد إسماعيل ومصطفى العش لاعبي زد ويفاضل بينهما لاختيار من يراه مناسباً للفريق.
وأشار المصدر إلي أن الجلسة تناقش موقف المهاجم الثاني بخلاف الفسلطيني وسام أبو علي لاعب سيريوس السويدي والذي اقترب من إعلان التعاقد الرسمي معه خلال الساعات المقبلة.

الخطيب يناقش مع كولر احتياجاته الفنية قبل الراحة السلبية

وكان محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي قد عقد اجتماعًا مع مارسيل كولر المدير ‏الفني للفريق الأول لكرة القدم قبل سفره إلى مسقط رأسه لقضاء الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق عقب التتويج بالسوبر المصري علي حساب مودرن فيوتشر في اللقاء الذي أقيم بالإمارات في حضور ‏لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح، ‏وعضوية زكريا ناصف، وفي وجود حسام غالي عضو مجلس ‏الإدارة، ‏وخالد بيبو مدير الكرة، والدكتور خالد الجوادي القائم بأعمال الترجمة.

 خلال ‏اللقاء ناقش محمود الخطيب مع المدير ‏الفني تقييم المرحلة الماضية على كافة ‏المستويات المتعلقة بالصفقات الجديدة والراحلين في الميركاتو الشتوي الجاري.

وتطرق إلى احتياجات الفريق خلال الفترة القادمة، والعمل على توفير كل ‏عناصر ‏النجاح حتى يستكمل مشواره بالنجاح الذي تطمح إليه جماهيره على ‏المستويين المحلي والقاري.‏
في المقابل يخضع لاعبو الأهلي لقياسات الوزن في أول تجمع للفريق بعد غداً الخميس بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق عقب العودة من الإمارات.

ويصل مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي إلى القاهرة رفقة جهازه المعاون خلال الساعات القليلة المقبلة لقيادة تدريبات الفريق من جديد. 

شباب بلوزداد الجزائري الاهلى محمود الخطيب كولر وسام أبوعلي لجنة التخطيط

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