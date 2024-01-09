خطوة واحدة تحسم انتقال أحمد عبدالقادر من الأهلى إلى الزمالك (خاص)

كشف مصدر داخل الزمالك عن موقف النادي بشأن التعاقد مع أحمد عبدالقادر لاعب الأهلي خلال الفترة المقبلة، في ظل وسط خروجه من حسابات السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأحمر.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن هناك تواصل بالفعل من جانب إدارة الزمالك مع أحمد عبدالقادر، مشيرا إلى أن مسئولي الزمالك شرطهم الوحيد هو إنهاء اللاعب عقده مع الأهلي بشكل نهائي، من أجل التعاقد معه وضمه إلى صفوف الفريق الأبيض.

ويرغب عبدالقادر، في الرحيل نهائيا خلال يناير الجاري وخوض تجربة الاحتراف الخارجية ورفضه الدخول في مقايضة مع أي صفقة أخرى.

وأشار المصدر إلى أن هناك اهتماما كبيرا من إدارة الزمالك لحسم الصفقة وطلبوا من اللاعب تخليص نفسه من الأهلي.

ويجهز مسئولو الزمالك بديلا لـ “أحمد سيد زيزو” لاعب الفريق تحسبا لرحيله واحترافه في صفوف الشباب السعودي خلال الفترة المقبلة.

ودية الزمالك

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع فريق عثماثون طنطا ودياً، غدا الأربعاء، على ملعب النادي في إطار الاستعداد خلال فترة توقف الدوري.

وأكد أحمد حسني المدير الإداري بنادي الزمالك أن فريق الإعلاميين الذي كان من المقرر مواجهته يوم الأربعاء اعتذر عن عدم خوض المباراة، ليتم الاتفاق مع فريق عثماثون طنطا لمواجهته ودياً.

ويسعى الجهاز الفني للزمالك بقيادة معتمد جمال لتجهيز اللاعبين خلال فترة التوقف الدولي الحالية، وقبل السفر لخوض دورتين وديتين في الإمارات خلال شهر يناير الجاري.

ويستعد الزمالك للمشاركة في بطولة نادي الوحدة الإماراتي الودية بأبوظبي والمقرر إقامتها خلال الفترة 18 حتى 24 يناير الجاري بمشاركة أندية الوحدة الإماراتي والاتفاق السعودي وأم صلال القطري.

وبعدها سيشارك الزمالك في بطولة كأس دبي للتحدي خلال الفترة من 26 حتى 28 يناير، بجانب أندية الرجاء المغربي والأهلي السعودي ووهان ثري تاونز الصيني، على أن تقام المباريات على استاد آل مكتوم.