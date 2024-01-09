الثلاثاء 09 يناير 2024
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رياضة

عامر حسين يكشف حقيقة مجاملة الأهلي ومد القيد الشتوي لـ"الزمالك"

عامر حسين
عامر حسين

رفض عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، ترديد نغمة مجاملة النادي الأهلي بسبب تأجيل مبارياته، في بطولة الدوري الممتاز بنسختها الحالية، وإلزام الأندية بخوض مبارياتها وفقا للجدول الموضوع قبيل انطلاق البطولة.

وقال حسين، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباحكو رياضة"، المذاع عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة وتقدمه نجلاء حلمي: "اللي يقول إن أحنا بنجامل الأهلي، الفريق مكانش قاعد في البيت، وأحنا بنأجل له مباريات.. الأهلي لف الدنيا في أيام".

وأضاف رئيس لجنة المسابقات بالجبلاية: "النادي الأهلي أكثر فريق خاض مباريات الفترة الأخيرة، لعب 12 مباراة بين بطولات السوبر الأفريقي وكأس العالم للأندية ودوري أبطال أفريقيا، هذا وبجانب 6 مباريات في بطولة الدوري المصري".

عامر حسين يكشف حقيقة تفصيل بند مد القيد الشتوي لـ"الزمالك"

وأكد عامر حسين، أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد حسم قرار مد القيد الشتوي من عدمه، بناء على توصيات الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، والذي خير الاتحادات القارية باستخدام بند المد خلال القيد الشتوي.

وقال حسين: "لم يتم حسم ملف مد القيد الشتوي حتى الآن، وخلال يومين أو 3 أيام على أقصى تقدير سيتم حسم هذا الأمر".

وأضاف عضو اتحاد الكرة: "مد القيد ليس له أي علاقة بنادي الزمالك كما قيل، فيفا وضع بندا جديدا ضمن استراتيجية التطوير الخاص به، مع زيادة عدد البطولات وفقدان الأندية عدد كبير من لاعبيها للإصابة خلال سير المسابقات".

وأشار حسين: "جميع الأندية يحق لها قيد لاعبيها خلال هذه الفترة، سواء أندية الدرجة الأولى أو الثانية وكذلك الثالثة، وهذا البند سيخدم عددا كبيرا من اللاعبين الراحلين من أنديتهم قبل لحظات من غلق باب القيد".

كولر عامر حسين الزمالك أزمة القيد الاهلى

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