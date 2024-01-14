الأحد 14 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رئيس جامعة حلوان يجرى جولة تفقدية لمتابعة سير الامتحانات

جانب من الحدث
جانب من الحدث

قام الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، صباح اليوم الأحد، بجولة تفقدية لعدد من كليات الجامعة لمتابعة سير الامتحانات، حيث زار كلية التربية الموسيقية وكان فى استقباله الدكتورة شيرين عبد اللطيف عميد الكلية وقد تفقد أيضا أعمال التطوير بالكلية.

كما قام بزيارة كلية التربية الفنية وكان فى استقباله الدكتور نبيل عبد السلام القائم بعمل عميد الكلية، وكذلك تفقد كلية الفنون الجميلة وكان فى استقباله الدكتور عمرو سامى عميد الكلية.

وخلال الجولة التقى الدكتور قنديل بعدد من طلاب الكليات الذين يؤدون امتحانات نصف العام، حيث اطمأن على سير الامتحانات وتفقد أماكن إجراء الامتحانات.

وأكد الدكتور قنديل على ضرورة توفير بيئة امتحانية مناسبة للطلاب، متمنيًا لهم التوفيق والنجاح.

وقد استمع الدكتور قنديل خلال جولته إلى ملاحظات واستفسارات الطلاب حول سير الامتحانات، مؤكدًا حرص الجامعة بالالتزام بضوابط أداء الامتحانات واتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن تهيئة المناخ الملائم للطلاب داخل اللجان، وإتاحة كافة سبل الراحة والأمان والدعم لهم، والحفاظ على هدوء اللجان وانضباطها، مؤكدًا حرصه على متابعة سير انتظام الامتحانات في الكليات وتوفير أجواء ملائمة للطلاب أثناء الامتحانات.

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بدء تجهيزات مسابقة عباقرة جامعة حلوان علي مستوى الكليات

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جامعة حلوان الأهلية تعلن بدء التقديم للفصل الدراسى الثانى


وفي سياق آخر بدأت تجهيزات مسابقة عباقرة جامعة حلوان  علي مستوى كليات الجامعة، والتى تقام تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

حيث تم تنسيق اجتماع لجنة الاسئله بحضور الدكتور أحمد يوسف عضو هيئة التدريس بكلية التربية، الدكتور هلال أحمد سليمان عضو هيئة التدريس بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي.

كما تم تنسيق اجتماع لجنة هيئة التحكيم بحضور الدكتور محمود حامد عميد كلية التربية الفنية سابقا، الدكتور عادل حسين أبو زيد عضو هيئة التدريس بكليه التربية، الدكتورة سماح حامد ربيع عضو هيئة التدريس بكلية الطب، الدكتور خالد عبد العظيم عضو هيئة التدريس بكلية التربية

جامعة حلوان الامتحانات كلية الفنون الجميلة سير الامتحانات الطلاب

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