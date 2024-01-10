جامعة حلوان الأهلية تعلن بدء التقديم للفصل الدراسى الثانى

أعلنت جامعة حلوان الأهلية، برئاسة الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، عن فتح باب التقديم أمام الطلاب الراغبين في الالتحاق بالبرامج الدراسية المتاحة بكليات الجامعة للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 2023/ 2024، حيث وافق مجلس الجامعات الأهلية في اجتماعه الذي عقد بتاريخ 4 يناير 2024 على بدء التقديم بكليات الجامعات الأهلية للفصل الدراسي الثانى.

وأوضحت الجامعة، في بيان لها، أن التقديم سيكون إلكترونيًا ابتداءً من يوم السبت 13 يناير ولمدة أسبوعين، مشيرة إلى أن التقديم متاح فقط للكليات التالية: الهندسة والعلاج الطبيعي وطب الأسنان وعلوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات، والفنون التطبيقية.

وأكدت الجامعة أن القبول سيكون وفقًا للحد الأدنى المعلن من الوزارة، مع إجراء تنسيق داخلي في حالة زيادة أعداد الطلاب المتقدمين للالتحاق بأحد برامج الدراسة عن الأعداد المتاحة وذلك وفقًا للمجموع الأعلى.

كما أعلنت الجامعة عن أنه فى حالة عدم اكتمال عدد الطلاب المتقدمين للالتحاق بأحد برامج الدراسة عن الحد الأدني اللازم لتشغيل هذا البرنامج، سيتم إلغاء القبول بهذا البرنامج مع منح الطالب فرصة لاختيار برنامج آخر إذا رغب في ذلك في ضوء الحد الأدنى المقرر

وأوضح البيان عناية الطلاب أن الجامعة ليست لها مكاتب تعليمية أو وسطاء، والتقديم سيكون إلكترونيا فقط، وذلك عن طريق الرابط المخصص لذلك.

http://app2.helwan.edu.eg/HNU/Tasgel/login.asp

في سياق آخر كشفت الوثيقة الاستراتيجية للاقتصاد المصري (2024-2030) التي أعدها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عن استكمال تجهيز 16 جامعة أهلية ودعم المراكز والمشروعات البحثية مع العمل على وجود جامعة تكنولوجية بكل محافظة، 27 جامعة تكنولوجية بحلول عام 2030.

كما شملت الخطة الاستراتيجية للتعليم العالي دعم الانفاق على التعليم الجامعي الي الناتج المحلي الإجمالي إلى ما لا يقل عن 2%، واعتماد مؤسسات التعليم الجامعي مرتين على الأقل من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، ودعم الاستثمار في البحث الأكاديمي وربطه بالصناعة وخطط التنمية واحتياجات المجتمع، وتعزيز الشراكة مع القطاعات المختلفة من خلال بيئة محفزة وداعمة للتميز والابتكار في العلوم والتكنولوجيا والابتكار.