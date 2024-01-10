الأربعاء 10 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الدستور بودكاست
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
el captain studio dostor paper الدستور
بودكاست

مصر

جامعة حلوان الأهلية تعلن بدء التقديم للفصل الدراسى الثانى

جامعة حلوان الأهلية
جامعة حلوان الأهلية

أعلنت جامعة حلوان الأهلية، برئاسة الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، عن فتح باب التقديم أمام الطلاب الراغبين في الالتحاق بالبرامج الدراسية المتاحة بكليات الجامعة للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 2023/ 2024، حيث وافق مجلس الجامعات الأهلية في اجتماعه الذي عقد بتاريخ 4 يناير 2024 على بدء التقديم بكليات الجامعات الأهلية للفصل الدراسي الثانى.

وأوضحت الجامعة، في بيان لها، أن التقديم سيكون إلكترونيًا ابتداءً من يوم السبت 13 يناير ولمدة أسبوعين، مشيرة إلى أن التقديم متاح فقط للكليات التالية: الهندسة والعلاج الطبيعي وطب الأسنان وعلوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات، والفنون التطبيقية.

وأكدت الجامعة أن القبول سيكون وفقًا للحد الأدنى المعلن من الوزارة، مع إجراء تنسيق داخلي  في حالة زيادة أعداد الطلاب المتقدمين للالتحاق بأحد برامج الدراسة عن الأعداد المتاحة وذلك وفقًا للمجموع الأعلى.

كما أعلنت الجامعة عن أنه فى حالة عدم اكتمال عدد الطلاب المتقدمين للالتحاق بأحد برامج الدراسة عن الحد الأدني اللازم لتشغيل هذا البرنامج، سيتم إلغاء القبول بهذا البرنامج مع منح الطالب فرصة لاختيار برنامج آخر إذا رغب في ذلك في ضوء الحد الأدنى المقرر

وأوضح البيان عناية الطلاب أن الجامعة ليست لها مكاتب تعليمية أو وسطاء، والتقديم سيكون إلكترونيا فقط، وذلك عن طريق الرابط المخصص لذلك.

http://app2.helwan.edu.eg/HNU/Tasgel/login.asp

txt

جامعة حلوان الأهلية خلال 2023.. 4300 طالب وطالبة فى 17 برنامج بـ 8 كليات

txt

4150 طالبًا ببرامج جامعة حلوان الأهلية العام الدراسى 2023/ 2024

في سياق آخر كشفت الوثيقة الاستراتيجية للاقتصاد المصري (2024-2030) التي أعدها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عن استكمال تجهيز 16 جامعة أهلية ودعم المراكز والمشروعات البحثية مع العمل على وجود جامعة تكنولوجية بكل محافظة، 27 جامعة تكنولوجية بحلول عام 2030.

كما شملت الخطة الاستراتيجية للتعليم العالي دعم الانفاق على التعليم الجامعي الي الناتج المحلي الإجمالي إلى ما لا يقل عن 2%، واعتماد مؤسسات التعليم الجامعي مرتين على الأقل من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، ودعم الاستثمار في البحث الأكاديمي وربطه بالصناعة وخطط التنمية واحتياجات المجتمع، وتعزيز الشراكة مع القطاعات المختلفة من خلال بيئة محفزة وداعمة للتميز والابتكار في العلوم والتكنولوجيا والابتكار.

 

جامعة حلوان الأهلية البرامج الدراسية لفصل الدراسي الثاني مجلس الجامعات الأهلية أخبار جامعة حلوان

الأكثر قراءة

نفى مصرى قاطع لأكاذيب تحصيل رسوم إضافية بمعبر رفح

"الأرصاد" تحذر من طقس الساعات المقبلة وتوجه نصائح للمواطنين

"جيروزاليم بوست" تكشف: مخطط طوفان الأقصى عمره 9 سنوات وإسرائيل تعلم به

تاريخ اليوم القبطي 2024.. مفاجأة في أسماء الأيام والشهور

طليقة توفيق عكاشة تنذره بالحبس شهرًا حال امتناعه عن سداد 342 ألف جنيه

"عرفت تربى بناتك".. أول تعليق من هشام جمال بعد خطوبته ليلى زاهر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

الإنذار الأخير قبل اندلاع الجحيم

لواء. محسن الفحام

"ميلاد مجيد وعهد جديد"

محاسن السنوسي

برامج بطعم شاى بـ"الكمون".. وأخرى وجبات دسمة

ماجد حبته

رابع جولات بلينكن

وائل لطفي

مداخلة فى موضوع «المقيمين»

إبراهيم داود

مفردات قليلة وعالم دون فواصل

عبد الرحيم طايع

فلسطين التى ألهتنا عن السودان!

حسين دعسة

جيش الحرب على غزة.. بدء "المرحلة الثالثة" وكأن العالم ينتظر المرحلة الأسوأ!

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

تقارير عبرية: إسرائيل ستسمح لوفد أممي بزيارة شمال غزة المدمر

تحذيرات أمنية عاجلة لنتنياهو وتصعيد خطير.. ماذا يحدث فى الضفة الغربية؟

ارتفاع قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلى فى غزة إلى 519 جنديا