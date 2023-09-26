الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

4150 طالبًا ببرامج جامعة حلوان الأهلية العام الدراسى 2023/ 2024

رئيس جامعة حلوان
رئيس جامعة حلوان

أجرى الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، بجولة تفقدية لمتابعة استعدادات جامعة حلوان الأهلية وآخر التطورات بها، يرافقه الدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، الدكتور عماد أبوالدهب، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وعدد من عمداء كليات جامعة حلوان الأهلية، كما تمت هذه الجولة برفقة لجنة من الرقابة الإدارية.

وتضمنت الجولة متابعة المبنى الإداري ومبنى هندسة (١)، وخلال الجولة، أوضح رئيس جامعة حلوان أن جامعة حلوان الأهلية استقبلت في عامها الثاني ٣٢٩٥ طالبا مستجدا، ليصبح إجمالي الطلاب حوالي ٤١٥٠ طالبا ببرامج الجامعة المختلفة، والتي أصبحت ٢١ برنامجا للعام الدراسي الجاري في ٨ كليات، هي علوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات، طب الأسنان، تكنولوجيا العلوم الصحية والتطبيقية، الهندسة، الفنون التطبيقية، العلوم الإنسانية والتجارة وإدارة الأعمال، العلوم، العلاج الطبيعي.

وأشار قنديل إلى أن جامعة حلوان الأهلية تقوم بتقديم التدريب للتخصصات العلمية والطبية في مستشفي بدر الجامعي لحين إنشاء مجمع طبي يعمل على خدمة المنطقة بأكملها.

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تفاصيل برامج جامعة حلوان الأهلية

أوضح الدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس جامعة حلوان لشئون التعليم والطلاب، أن برامج جامعة حلوان الأهلية هي:
برمجيات الوسائط المتعددة، برمجيات الإنسان الآلي، علوم البيانات، بكالوريوس طب الفم والأسنان، برنامج المختبرات الطبية، هندسة الأنظمة الذكية، التصميم العمراني المستدام وتنسيق المواقع، هندسة الإلكترونيات التطبيقية، هندسة الروبوتات والميكاترونيات، هندسة العمارة والتصميم البيئي، هندسة المصانع الرقمية، الرسوم المتحركة والمؤثرات البصرية، التصميم الداخلي البيئي، الاتصال البصري وفنون الميديا، فنون الموسيقى، نظم الذكاء وتحليل الأعمال، معلوماتية الأعمال والتحول الرقمي، اللوجستيات وسلاسل الإمداد، الإقتصاد الرقمي وريادة الأعمال، التكنولوجيا الحيوية والهندسة الوراثية، بكالوريوس العلاج الطبيعي.

وأكد رئيس جامعة حلوان حرص واهتمام الجامعة بتطوير وتأهيل الطلاب، حيث إن الدورات التدريبية تلعب دورًا حاسمًا في تمكين الطلاب واكتسابهم الخبرات اللازمة لتحقيق نجاحهم في مساراتهم المهنية.

السيد قنديل جامعة حلوان حلوان الأهلية المبنى الإداري جولة

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