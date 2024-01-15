موعد صرف مرتبات شهر يناير 2024 وفقا لوزارة المالية

موعد صرف مرتبات شهر يناير 2024 محور اهتمام أكثر من 5 ملايين موظف من موظفي الهيكل الإداري للدولة في كافة محافظات الجمهورية ورغبة الكثير من الأسر المصرية في قضاء اجازة نصف العام في أحد المدن السياحية ترفيه عن أبنائهم لاستقبال الفصل الدراسي الثاني بنشاط وحيوية.

موعد صرف مرتبات شهر يناير 2024

أصدرت وزارة المالية كتابها الدوري الربع سنوي والذي يحدد فيه موعد صرف مرتبات شهر يناير 2024 في كافة الجهات الإدارية بالدولة حيث خصصت الفترة من يوم 21 - 28 يناير 2024 لصرف رواتب العاملين في الهيكل الإداري للدولة وما في حكمها كما خصصت الفترة من يوم 4 - 9 من كل شهر لصرف متأخرات مستحقات العاملين مع مراعاة الاجازات والعطلات الرسمية للدولة.

ويتم تحويل رواتب الموظفين ومستحقاتهم المالية على حساباتهم في البنوك في نفس يوم الصرف المقرر في الكتاب الدوري للمؤسسة أو الشركة أو الوزارة التي يعمل بها ويمكن الصرف من ماكينات الصرف الآلي للبنوك وفقا للمواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

قيمة الحد الأدني لمرتبات موظفي الدولة 2024

صرف بالفعل موظفي الدولة الزيادة الت أقرتها وزارة المالية عقب تطبيق الحد الأدنى للأجور في شهر أكتوبر الماضي حيث جاء كما يلي:-

الحد الأدني للموظفين في درجة المدير العام ما يعادل نحو 11 ألف جنيه.

الحد الأدني للموظفين في الدرجة العليا ما يعادل نحو 9000 جنيه.

الحد الأدني للموظفين في الدرجة الأولى ما يعادل نحو7000 جنيه.

الحد الأدني للموظفين في الدرجة الثانية ما يعادل نحو 6000 جنيه.

الحد الأدني للموظفين في الدرجة الثالثة ما يعادل نحو 5500 جنيه.

الحد الأدني للموظفين في الدرجة الرابعة ما يعادل نحو 5000 جنيه.

الحد الأدني للموظفين في الدرجة الخامسة ما يعادل نحو 4500 جنيه.

الحد الأدني للموظفين في الدرجة السادسة ما يعادل نحو 4000جنيه.

الحد الأدني للموظفين من حاملي درجة الماجستير ما يعادل نحو 6000 جنيه.

الحد الأدني للموظفين من حاملي درجة الدكتوارة ما يعادل نحو 7000 جنيه.

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