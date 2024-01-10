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مصر

بعد صرف المتأخرات.. موعد صرف مرتبات شهر يناير 2024 للعاملين بالدولة

مرتبات
مرتبات

يتساءل كثير من الموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة علي محركات بحث جوجل عن موعد صرف مرتبات شهر يناير 2024.

موعد صرف مرتبات شهر يناير 2024

يرصد الدستور في هذا التقرير التفاصيل والمعلومات الكاملة عن موعد صرف مرتبات شهر يناير 2024.

وأعلنت وزارة المالية عن موعد صرف مرتبات شهر يناير 2024 للعاملين بجميع الجهات الإدارية بالدولة خلال 5 أيام تبدأ اعتبارا من يوم الأحد 21 يناير وتستمر حتى يوم الأحد 28 يناير 2024( 21، 22، 23، 24، 28)، كما تقرر صرف المتأخرات خلال 3 أيام تشمل ( 4، 8، 9 ) من الشهر ذاته.

وقالت وزارة المالية إنه تمت مراعاة عيد الميلاد المجيد بحيث يتم صرف المتأخرات بداية من يوم الخميس 4 يناير بدلًا من يوم الأحد 7 يناير. 

موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2024


فيما أعلنت وزارة المالية موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2024 خلال 5 أيام تبدأ اعتبارا من يوم الخميس 22 فبراير 2024 وتستمر حتي يوم الأربعاء الموافق 28 من الشهر نفسه ( 22، 25، 26، 27، 28).

موعد صرف مرتبات شهر يناير 2024 ومتأخرات شهر ديسمبر

موعد صرف مرتبات شهر يناير 2024 ومنافذ الصرف في المحافظات

موعد صرف مرتبات شهر يناير 2024

موعد صرف مرتبات شهر يناير 2024 وفق بيان وزارة المالية

موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024

وأعلنت وزارة المالية موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024 خلال 5 أيام تبدأ اعتبارا من يوم الخميس الموافق 21 مارس وتستمر حتي يوم الأربعاء الموافق 27 مارس 2024( 21، 24، 25، 26، 27).

وأهابت وزارة المالية بالعاملين في الجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية ومراعاة للإجراءات الاحترازية.

ونفذت الدولة زيادة المرتبات للعاملين في الجهاز الإداري في شهر نوفمبر الماضي بأثر رجعي عن شهر أكتوبر، وهي الزيادة الثانية في مرتبات الموظفين خلال عام 2023.

ومع تطبيق الدولة زيادة المرتبات لعام 2024، حدد المجلس القومي للأجور قيمة زيادة المرتبات للعاملين في القطاع الخاص لتكون 3500 جنيه، دون أي استثناءات، مع صرف علاوة دورية سنوية بنسبة لا تقل عن 3% من الأجر التأميني، وبحد أدنى 200 جنيه (مع زيادة 100).

وسيتم تطبيق زيادة المرتبات لعام 2024 اعتبارًا من يناير المقبل، لجميع العاملين الذين يتقاضون مرتبات أقل من 3500 جنيه.

وزارة المالية موعد صرف مرتبات مرتبات شهر فبراير مرتبات شهر مارس مرتبات شهر يناير موعد صرف مرتبات شهر يناير 2024

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