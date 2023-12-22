الجمعة 22 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

موعد صرف مرتبات شهر يناير 2024 وفق بيان وزارة المالية

مرتبات
مرتبات

موعد صرف مرتبات شهر يناير 2024.. من الموضوعات التي تتزايد معدلات البحث عنها عبر محرك “جوجل” خلال الساعات القليلة الماضية .

“الدستور” يستعرض في التقرير التالى جميع التفاصيل التى تحطي بهذا الأمر.

موعد صرف مرتبات شهر يناير 2024

وكشفت وزارة المالية عبر صفحتها الرسمية على “فيس بوك” عن موعد صرف المرتبات الخاصة  بشهر يناير.

موعد صرف مرتبات شهر يناير  2024

وأشار بيان الوزارة، إلى أن موعد صرف رواتب شهر يناير لجميع العاملين بالجهات الإدارية للدولة  والمصالح الحكومية والوزارات المختلفة سيكون أيام 21 و22 و23 و24 و28 من الشهر نفسه.

وعن المتآخرات ..أكد منشور وزارة المالية أن سوف يتم صرف المتآخرات   أيام 4 و8 و9  من ذات الشهر .

موعد صرف مرتبات شهر يناير 2024

 

الأحد 21 يناير 2023 :

أول أيام صرف مرتبات شهر يناير 2024

الإثنين 22 يناير 2023 :

ثاني أيام صرف مرتبات شهر يناير 2024

الثلاثاء 23 يناير 2023:

ثالث أيام صرف مرتبات شهر يناير 2024

الأربعاء 24 يناير 2023:

رابع أيام صرف مرتبات شهر يناير 2024

موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2023 للعاملين بالدولة والهيئات الحكومية

يوم الأحد 28 يناير 2023:

 خامس أيام صرف مرتبات شهر يناير 2024

جدول الأجور بعد زيادة الحد الأدنى للأجور 

جاءت الدرجة الممتازة أو ما يعادلها 11 ألف جنيه

جاءت الدرجة العالية أو ما يعادلها 9 آلاف جنية

جاءت درجة المدير العام أو ما يعادلها 8 آلاف جنية

جاءت الدرجة الأولى أو ما يعادلها 7000 جنيه

جاءت الدرجة الثانية أو ما يعادلها 6000 جنيه

جاءت الدرجة الثالثة أو ما يعادلها 5500 جنيه

جاءت الدرجة الرابعة أو ما يعادلها 5000 جنيه

جاءت الدرجة الخامسة أو ما يعادلها 4500 جنيه

جاءت الدرجة السادسة أو ما يعادلها 4000 جنيه

أماكن صرف رواتب شهر يناير 2024

من خلال فروع البنوك التجارية

من خلال مكاتب البريد المصري

من خلال بنك ناصر الاجتماعي

من خلال منافذ فوري

يذكر إنه من المقرر حسب منشور وزارة المالية  انه سوف  يتم صرف معاشات شهر يناير 2024، وذلك ابتداء من يوم الاثنين 1 يناير 2024، ويستمر لمدة 6 أيام، حيث ستنتهي يوم السبت 6 يناير 2024

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موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2023 للعاملين بالدولة والهيئات الحكومية

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