موعد صرف مرتبات شهر يناير 2024 وفق بيان وزارة المالية
موعد صرف مرتبات شهر يناير 2024.. من الموضوعات التي تتزايد معدلات البحث عنها عبر محرك “جوجل” خلال الساعات القليلة الماضية .
“الدستور” يستعرض في التقرير التالى جميع التفاصيل التى تحطي بهذا الأمر.
موعد صرف مرتبات شهر يناير 2024
وكشفت وزارة المالية عبر صفحتها الرسمية على “فيس بوك” عن موعد صرف المرتبات الخاصة بشهر يناير.
موعد صرف مرتبات شهر يناير 2024
وأشار بيان الوزارة، إلى أن موعد صرف رواتب شهر يناير لجميع العاملين بالجهات الإدارية للدولة والمصالح الحكومية والوزارات المختلفة سيكون أيام 21 و22 و23 و24 و28 من الشهر نفسه.
وعن المتآخرات ..أكد منشور وزارة المالية أن سوف يتم صرف المتآخرات أيام 4 و8 و9 من ذات الشهر .
موعد صرف مرتبات شهر يناير 2024
الأحد 21 يناير 2023 :
أول أيام صرف مرتبات شهر يناير 2024
الإثنين 22 يناير 2023 :
ثاني أيام صرف مرتبات شهر يناير 2024
الثلاثاء 23 يناير 2023:
ثالث أيام صرف مرتبات شهر يناير 2024
الأربعاء 24 يناير 2023:
رابع أيام صرف مرتبات شهر يناير 2024
يوم الأحد 28 يناير 2023:
خامس أيام صرف مرتبات شهر يناير 2024
جدول الأجور بعد زيادة الحد الأدنى للأجور
جاءت الدرجة الممتازة أو ما يعادلها 11 ألف جنيه
جاءت الدرجة العالية أو ما يعادلها 9 آلاف جنية
جاءت درجة المدير العام أو ما يعادلها 8 آلاف جنية
جاءت الدرجة الأولى أو ما يعادلها 7000 جنيه
جاءت الدرجة الثانية أو ما يعادلها 6000 جنيه
جاءت الدرجة الثالثة أو ما يعادلها 5500 جنيه
جاءت الدرجة الرابعة أو ما يعادلها 5000 جنيه
جاءت الدرجة الخامسة أو ما يعادلها 4500 جنيه
جاءت الدرجة السادسة أو ما يعادلها 4000 جنيه
أماكن صرف رواتب شهر يناير 2024
من خلال فروع البنوك التجارية
من خلال مكاتب البريد المصري
من خلال بنك ناصر الاجتماعي
من خلال منافذ فوري
يذكر إنه من المقرر حسب منشور وزارة المالية انه سوف يتم صرف معاشات شهر يناير 2024، وذلك ابتداء من يوم الاثنين 1 يناير 2024، ويستمر لمدة 6 أيام، حيث ستنتهي يوم السبت 6 يناير 2024