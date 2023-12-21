الخميس 21 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2023 للعاملين بالدولة والهيئات الحكومية

مرتبات
مرتبات

موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2023 للعاملين بالدولة والمصالح والهيئات الحكومية  من المواضيع التى يتزايد معدل البحث عبر مؤشر البحث “جوجل”.

“الدستور” يستعرض خلال التقرير التالى جميع التفاصيل التى تحيط بهذا الأمر.

وزارة المالية تعلن موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2023

وأعلنت وزارة المالية عبر موقعها الإلكتروني وصفحتها الخاصة على مواقع التواصل الإجتماعى عن بدء صرف مرتبات شهر ديسمبر 2023 للعاملين بالدولة وذلك بداية من  يوم الأحد القادم  الموافق 24 ديسمبر ويتم صرفها خلال ثلاث أيام كالتالى :

يوم الأحد 24 ديسمبر: أول أيام صرف مرتبات شهر ديسمبر 2023.

الاثنين 25 ديسمبر: اليوم الثاني لصرف  صرف مرتبات شهر ديسمبر 2023

الثلاثاء 26 ديسمبر: اليوم الثالث من  أيام صرف مرتبات شهر ديسمبر 2023 

رواتب حاملي "الدراسات العليا".. موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2023

موعد صرف المتأخرات 

وحسب بيان وزارة المالية الذى صدر فى الساعات الأولى  اليوم الخميس 21 ديسمبر فإنه يتم صرف المتأخرات أيام 7، 10، 11 من شهر ديسمبر 2023، وتتيح وزارة المالية.

أماكن صرف مرتبات ديسمبر 2023 للعاملين بالقطاعات المختلفة للدولة 

صرف مرتبات شهر ديسمبر 2023 من خلال جميع  فروع البنوك المصرية 

صرف مرتبات شهر ديسمبر 2023 من فروع البريد المصري في أي محافظة

صرف مرتبات شهر ديسمبر 2023 من ماكينات الصرف الآلي فى مختلف المحافظات بجمهورية مصر  

جدول صرف مرتبات شهر ديسمبر 2023

ويتم صرف مرتبات شهر ديسمبر 2023 على النحو التالي

مرتبات شهر ديسمبر 2023 للدرجة الوظيفية الممتازة أو ما يعادلها..11 ألف جنيه 

مرتبات شهر ديسمبر 2023 للدرجة العالية أو ما يعادلها..9 آلاف جنيه 

مرتبات شهر ديسمبر 2023 درجة المدير العام أو ما يعادلها 8 آلاف جنيه 

مرتبات شهر ديسمبر 2023 للدرجة الأولى أو ما يعادلها..7 آلاف جنيه 

مرتبات شهر ديسمبر 2023 للدرجة الثانية..6 آلاف جنيه 

مرتبات شهر ديسمبر 2023 للدرجة الثالثة..5500 جنيه

مرتبات شهر ديسمبر 2023 للدرجة الرابعة..5 آلاف حنيه 

مرتبات شهر ديسمبر 2023 للدرجة الخامسة..4500 جنيه 

مرتبات شهر ديسمبر 2023 للدرجة السادسة..4 آلاف جنيه 

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