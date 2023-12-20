رواتب حاملي "الدراسات العليا".. موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2023

يبحث الملايين من العاملين في القطاع العام والدولة عن موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2023، كونه آخر أشهر العام الميلادي وثالث الأشهر بعد تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور بقرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي، في سبتمبر الماضي، وبدأ تطبيقه في أكتوبر 2023، لتخفيف الأعباء عن المواطنين والتي زادت بسبب التضخم عالميًا ومحليًا.

موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2023

أوضح رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، طارق بسيوني، في بيان سابق، أنه سيتم صرف رواتب موظفي الدولة عن شهر ديسمبر ابتداءً من 24 ديسمبر، والمتأخرات في الأيام 7، 10، 11 الشهر التالي لمن لم يصرفوا مرتباتهم خلال أيام الصرف وسيتم إتاحة مستحقاتهم في ماكينات الصراف الآلي وفقًا للجداول الزمنية المعلنة بواسطة المنظومة المالية الإلكترونية.

أماكن صرف مرتبات شهر ديسمبر 2023

حثَّ العاملون في الجهات الإدارية على عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، مؤكدًا أنه سيتم توفير مرتبات شهر ديسمبر في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية.

الحد الأدنى للأجور 2024

من المتوقع أن يتم صرف المرتبات بالزيادة الجديدة التي أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال سبتمبر الماضي. وقد أعلن عن زيادة الحد الأدنى للأجور ليصبح ٤ آلاف جنيه بدلًا من ٣٥٠٠ جنيه. وبناءً على ذلك، فإن قيمة المرتبات بعد الزيادة كالتالي:

مرتبات الدرجات الوظيفية للعاملين في الدولة ديسمبر 2023

- لموظفي الدرجة الوظيفية الممتازة أو ما يعادلها: تم زيادة الحد الأدنى للأجور إلى ١١ ألف جنيه.

- لموظفي الدرجة العالية أو ما يعادلها: تم زيادة الحد الأدنى للأجور إلى ٩٠٠٠ جنيه.

- لدرجة المدير العام أو ما يعادلها: تمت زيادة الحد الأدنى للأجور إلى ٧٥٠٠ جنيه.

- للدرجة الأولى أو ما يعادلها: تمت زيادة الحد الأدنى للأجور إلى ٧٠٠٠ جنيه.

- للدرجة الثانية ارتفع الحد الأدنى للأجور إلى ٦٠٠٠ جنيه.

- الدرجة الثالثة: تمت زيادة الحد الأدنى للأجور إلى ٥٥٠٠ جنيه.

- زاد الحد الأدنى لموظفي الدرجة الرابعة أو ما يعادلها إلى ٥٠٠٠ جنيه.

-لدرجة الخامسة أو ما يعادلها، تمت زيادة الحد الأدنى للأجور لتصبح 4500 جنيه.

- حساب المرتب لـموظفى الدرجة السادسة أو ما يعادلها، تم زيادة الحد الأدنى للأجور لتصبح 4000 جنيه.

مرتبات شهر ديسمبر 2023 الحاصلين على الدراسات العليا

- يحصل حاملو «الماجستير»، على 6500 جنيه بحد أدنى.

- وبلغ الحد الأدنى لأجور لحاملى «الدكتوراه»: تصبح 7500 جنيه بعد الزيادة الجديدة.

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