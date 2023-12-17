رواتب الموظفين بعد الزيادة.. موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2023

بمضي أكثر من نصف الشهر، يتساءل العاملون في القطاع العام والدولة عن موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2023، وذلك بالتزامن مع احتفالات نهاية العام وأعياد الميلاد والرغبة في إنفاق جزء من الراتب في التنزه وقضاء العطلات في الاحتفال.

موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2023

وفي هذا الإطار، تصدر السؤال عن موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2023 ،محرك البحث جوجل في الساعات الأخيرة، لمعرفة موعد استحقاق المرتبات لموظفي الدولة، فيما أعلنت وزارة المالية جدول لصرف مرتبات الشهر بعد أن صُرف مرتب شهر نوفمبر الماضي.

موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2023

في بيان سابق، أعلن رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية بوزارة المالية، طارق بسيوني، رئيس، أنه سيتم صرف مرتبات شهر ديسمبر 2023 لموظفي الدولة والقطاع العام اعتبارًا من 24 ديسمبر ولمدة ثلاث أيام متتالية، مع صرف المتأخرات لشهر ديسمبر في الأيام 7، 10، 11 من الشهر التالي أي "يناير 2024".

كما ستبدأ إتاحة مستحقات الموظفين في ماكينات الصراف الآلي وفقًا للمواعيد المحددة في المنظومة المالية الإلكترونية.

مرتبات الدرجات الوظيفية بعد الزيادة لشهر ديسمبر 2023

من المتوقع أن يصرف المرتبات لهذا الشهر بالزيادة الجديدة التي أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال شهر سبتمبر الماضي.

حيث تم الإعلان عن زيادة الحد الأدنى للأجور ليصبح 4000 جنيه بدلًا من 3500 جنيه. وبناءً على ذلك، فإن قيمة مرتبات شهر ديسمبر 2023 بعد الزيادة كالتالي:

- مرتبات شهر ديسمبر 2023 موظفي الدرجة الوظيفية الممتازة: تم زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 11000 جنيه.

- لموظفي الدرجة العالية أو ما يعادلها: تم زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 9000 جنيه.

- لدرجة المدير العام: تمت زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 7500 جنيه.

- للدرجة الأولى: تمت زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه.

- للدرجة الثانية أو ما يعادلها: تمت زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 6000 جنيه.

- للدرجة الثالثة: تمت زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 5500 جنيه.

- لموظفي الدرجة الرابعة أو ما يعادلها: تمت زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 5000 جنيه.

- مرتب الدرجة الخامسة أصبح 4500 جنيه.

- وبلغ الحد الأدنى للأجور الدرجة السادسة 4000 جنيه.

- أما حاملو «الماجستير»، فزاد الحد الأدنى للأجور إلى 6500 جنيه، حاملو «الدكتوراه» فقد أصبح 7500 جنيه بعد الزيادة الجديدة.

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