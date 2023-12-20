تطبق الزيادة.. رابط الاستعلام معاشات شهر يناير 2024 بالرقم القومي

مع اقتراب نهاية شهر ديسمبر الحالي، يبحث مستحقو المعاشات عن موعد صرف معاشات شهر يناير 2024، وكيفية الاستعلام عن معاش التأمينات الاجتماعية 2024 بالزيادة بالإضافة إلى الزيادة المرتقبة في المعاشات الجديدة والتي ستُطبق وفقًا لقرار هيئة التأمين الاجتماعي.

موعد صرف معاشات شهر يناير 2024

وفق ما أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي فإن معاشات شهر يناير 2024 سوف تُصرف بالزيادة الجديدة لأكثر من 10 ملايين مواطن بالمعاش، في الفترة من 1 يناير 2024، ويستمر صرف معاشات تأمينات يناير 2024 على مدار 6 أيام متتالية.

زيادة معاشات شهر يناير 2024

تصرف وزارة التضامن الاجتماعي معاشات شهر يناير 2024 بالزيادة وفق المادة رقم 35 من قانون التأمينات والمعاشات 148 لسنة 2023 التي تنص على زيادة سنوية للمعاشات بحد أقصى 15% في يوم 30 يونيو من كل عام، وفق المعتاد تصرف زيادة المعاشات الجديدة اعتبارًا من أول يوليو من كل عام، ومن المقرر أن تطبق زيادة المعاشات في 1 يوليو المقبل، ما لم يصدر قرار بتبكير موعد صرفها مثل هذا العام.

رابط الاستعلام معاشات شهر يناير 2024 بالرقم القومي

يُمكن لمستفيدي المعاشات الاستعلام عن زيادة المعاشات بشهر يناير 2024 عبر إدخال الرقم القومي في الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية عبر الرابط التالي:

الفئات المستحقة لزيادة معاشات شهر يناير 2023

وأوضح رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، اللواء جمال عوض، في تصريحات صحفية سابقة، أن زيادة الحد الأدنى للمعاشات ستُطبق في 1 يناير 2024.

وأشار إلى أن الحد الأدنى للمعاشات حاليًا هو 1105 جنيهات، وسيرتفع في 1 يناير 2024 إلى 1300 جنيه بزيادة قدرها 195 جنيهًا. أما الحد الأقصى للمعاشات فهو حاليًا 8720 جنيهًا، وسيرتفع في مطلع يناير المقبل إلى 10 آلاف جنيه بزيادة قدرها 1280 جنيهًا.

أماكن صرف معاشات شهر يناير 2023

يمكن لمستحقي معاشات التأمينات الاجتماعية سحب معاش شهر يناير 2024 من خلال العديد من الأماكن، بما في ذلك ماكينات الصرف الآلي ATM المتوفرة في عدة مناطق داخل المحافظات، ومنافذ البريد المصري، والمحافظ الإلكترونية على الهاتف المحمول، ومنافذ شركة فوري.

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