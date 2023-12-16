الأحد 17 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

بالخطوات.. كيفية الاستعلام عن الأسماء الجدد في معاش تكافل وكرامة 2023

تكافل وكرامة
تكافل وكرامة

تبحث شريحة كبيرة من المواطنين ولا سيما محدودي الدخل عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة، لأهمية المعاش في تخفيف بعض الأعباء عن المواطنين في ظل الغلاء وارتفاع معدلات التضخم المحلية والعالمية، وجاء عنوان كيفية الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2023 في مقدمة محركات البحث العالمية في مصر.

الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2023 

وأتاحت وزارة التضامن الاجتماعي إمكانية الاستعلام عن قائمة الأسماء الجديدة في برنامج تكافل وكرامة لعام 2023 عبر الرابط المعلن عبر موقعها الإلكتروني من خلال اتباع خطوات سهلة وهي كالتالي: 

  1. التسجيل على موقع التضامن الاجتماعي 
  2. الدخول إلى معاش تكافل وكرامة.
  3. إدخال رقم البطاقة الشخصية للاستعلام عن الأسماء الجديدة. 

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك الاتصال بالخط الساخن المخصص لوزارة التضامن الاجتماعي على الرقم 15335 للاستعلام عن الأسماء الجديدة في برنامج تكافل وكرامة.

شروط قبول أسماء جدد في معاش تكافل وكرامة 2023 

شروط التكافل والكرامة تتضمن العديد من النقاط التي يمكن مراعاتها، منها:

- يجب أن تكون الأسرة المستفيدة من التكافل والكرامة في حاجة ماسة للدعم.

- يجب أن يكون المتقدم من فئات محددة مثل الأيتام والمطلقات والأرامل وكبار السن.

- يجب على المتقدم عدم الحصول على دخل شهري ثابت أو إضافي بالإضافة إلى التكافل والكرامة.

- يجب أن لا يكون المتقدم مستفيدًا من المساعدة الاجتماعية الشهرية.

 الاستعلام عن  الأسماء الجدد في معاش تكافل وكرامة 2023 

يمكن للمواطن الاستعلام عن الأسماء الجديدة في  برنامج تكافل وكرامة والتحقق من حقه في الصرف عبر إدخال الرقم القومي على موقع بوابة الاستعلام والشكاوي لبرنامج تكافل وكرامة من هنــــــــــــا 

يتم ذلك باتباع الخطوات التالية:

الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي والمستندات المطلوبة للحصول على معاش

رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي وشروط استحقاقه

رابط الاستعلام عن معاش المعاقين بالرقم القومي 2023/2024

1- يختار المواطن برنامج تكافل وكرامة ويضغط على الاستعلام عن الأسماء الجديدة.

2- يُسجل المواطن رقم الهوية الوطنية ويضغط على كلمة "استعلام".

3- سيظهر للمواطن نتيجة الاستعلام، بالإضافة إلى حالة صلاحية البطاقة.

4- في حال قبول المواطن لبرنامج تكافل وكرامة، سيتم إشعاره بذلك، أما في حال رفض الاستعلام، سيتم توضيح سبب الرفض.

 أماكن صرف معاش تكافل وكرامة لشهر ديسمبر 2023 

مع اقتراب نهاية شهر ديسمبر 2023 يتساءل عدد من المواطنين عن أماكن صرف المعاش عند مستحقيه، وقد أوضحت وزارة التضامن أماكن صرفه وهي كالتالي: 

- فروع بنك ناصر الاجتماعي. 

- الماكينات الخاصة بالهيئة القومية للبريد المصري بالفيزا.


إقرأ أيضًا: الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي والمستندات المطلوبة للحصول على معاش

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الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي والمستندات المطلوبة للحصول على معاش

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