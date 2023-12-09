رابط الاستعلام عن معاش المعاقين بالرقم القومي 2023/2024 من المواضيع التى يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل وذلك خلال الساعات القليلة الماضية

رابط الاستعلام عن معاش المعاقين بالرقم القومي

أتاحت وزارة التضامن الإجتماعى لينك خاص للاستعلام عن معاش ذوى الإعاقة من خلال استخدام الرقم القومى وهو يمكن الدخول عليه من خلال دخول على بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة والضغط على هذا الرابط https://tk.moss.gov.eg/

يقوم صاحب الكارت بكتابة أرقام الرقم القومى فى الخانات المخصصة لذلك

الضغط على أيقونة الاستعلام على كارت تكافل وكرامة

بعد ذلك يظهر كافة البيانات الخاصة بالمستعلم والتى تشمل الرقم القومي واسمه، وأيضا رقم تكافل وكرامة وكذلك ما إذا كانت البطاقة سارية من عدمها، والأسباب التى أدت إلى الإيقاف أو التجميد

رابط الاستعلام عن معاش المعاقين بالرقم القومي:

تقديم شكوى لوزارة التضامن الاجتماعي

وكانت وزارة التضامن الاجتماعي، قد وفرت ف منذ عام مضى تقريبا باب لتسجيل الشكاوى الخاصة بأصحاب الكارت الذكي، تكافل وكرامة وذلك لتجاوز العقبات إن وجدت التسريع من عملية البحث.

وأشارت إليه وزارة التضامن فإنه فى حالة رغبة المواطن أن يتقدم بشكوى، عليه فقط أن يقوم بتسجيل الرقم القومي له وأن يضغط على خانة تسجيل شكوى من خلال الرابط سابق الذكر.

رابط استعلام معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي 2023

يمكن الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة للمشتركين في موقع الهيئة القومية التأمين الاجتماعي من خلال الرابط التالي https://tk.moss.gov.eg/

المستندات المطلوبة للاشتراك في معاش تكافل وكرامة

حددت وزارة التضامن الإجتماعى الأوراق لامطلوبة للتقديم في معاش تكافل وكرامة وهي كالتالي: