الجمعة 08 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي للمرأة المتزوجة

وزير التضامن
وزير التضامن

ارتفعت معدلات البحث عبر محرك “جوجل” خلال هذه الأيام، حول تكافل وكرامة استعلام بالرقم القومي للمرأة المتزوجة.

رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي للمرأة المتزوجة 
 

يتم الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي للمرأة المتزوجة عبر الدخول إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي، ثم الضغط على أيقونة "تكافل وكرامة"، ثم الضغط على أيقونة “الاستعلام عن أسماء المقبولين الجدد”، ثم إدخال الرقم القومي، ثم الضغط على زر "بحث".

و تعتبر مبادرة “تكافل وكرامة” أحد أهم البرامج التي أطلقتها الحكومة وذلك لتقديم المساعدات لكثير من الاسر المصرية المستفيدة وذات الدخل المنخفض وذلك من اجل تلبية احتياجاتهم ومواجهة صعوبة الحياة في ظل الركود الاقتصادي.

وقام الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعمل على زيادة الفئات الممنوحة لمعاش تكافل وكرامة الي 15% منذ شهر سبتمبر الماضي.

وتزايدت عمليات البحث علي مختلف محركات البحث حول تكافل وكرامة استعلام بالرقم القومي للمرأة المتزوجة.

رابط الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي 2023 والأوراق المطلوبة للحصول عليه

طالع بالرقم القومي| الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة 2023

عدد المستفدين من برنامج تكافل وكرامة

ويعد عدد المستفيدين من برنامج الدعم النقدي لتكافل وكرامة يصل إلى حوالي 5.2 مليون أسرة مستفيدة بواقع 22 مليون شخص، حيث وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي علي زيادة الفئات الممنوحة لمعاش تكافل وكرامة بنسبة 15 %، وبذلك يكون معاش تكافل وكرامة قد ارتفع الي 40% عن شهر ابريل الماضي.

 

موعد صرف معاش تكافل وكرامة

وأعلنت الحكومة أن صرف معاش تكافل وكرامة يوم 15 من شهر ديسمبر، حيث انه من المعروف علي انه بيتم صرف المعاش تكافل وكرامة كل منتصف شهر.

كيف يمكن الحصول على معاش تكافل وكرامة؟

قم بالتوجه الي موقع وزارة التضامن، واذهب الي ايقونة معاش تكافل وكرامة، وقم بكتابة رقم القومي الخاص بالمستفيد، وواخيرا اضغط علي زر الاستعلام

ويمكن صرف معاش تكافل وكرامة من خلال أجهزة الصراف الآلي.، ومن خلال منافذ فوري.، وماكينات الهيئة القومية للبريد المصري، وبنك ناصر الاجتماعي وفروعه.

الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة مبادرة تكافل وكرامة موعد صرف معاش تكافل وكرامة وزارة التضامن الاجتماعي الاستعلام عن أسماء المقبولين الجدد

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