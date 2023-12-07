رابط الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي 2023 والأوراق المطلوبة للحصول عليه

رابط الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومى 2023 من المواضيع التى يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية.

“الدستور” يستعرض خلال التقرير التالى جميع التفاصيل التى تحيط بهذا الأمر:

رابط الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومى 2023

أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي إمكانية رابط الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي 2023 إلكترونيًا من خلال الضغط على هذا الرابط

https://tk.moss.gov.eg

قرارات السيسي الأخيرة بشأن معاش تكافل وكرامة

وأصدر الرئيس السيسي عدة قرارات خلال زيارته لبني سويف يوم 16 سبتمبر الماضي عدة قرارات تشمل معاش تكافل وكرامة وهى كالتالي:

- زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من معاش “تكافل وكرامة” بنسبة “15%” لأصحاب المعاشات، بإجمالي «5» ملايين أسرة

على صعيد متصل، أصدر السيسي خلال هذا المؤتمر عدة قرارات بشأن علاوة الغلاء والمعاشات ومنها زيادة غلاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح 600 جنيه، بدلا من 300جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة، والهيئات الاقتصادية

خطوات التظلم أو تقديم شكوي من معاشات تكافل وكرامة

يمكن للمواطنين التظلم من رفض الاشتراك في معاش تكافل وكرامة عبر 3 وسائل، من بينها الاتصال من التليفون برقم الخط الساخن 19680.

أو من خلال البريد الالكتروني على هذا العنوان

[email protected]

أو من خلال الدخول على هذا الرابط واتباع المطلوب https://tk.moss.gov.eg

المستندات المطلوبة للاشتراك في معاش تكافل وكرامة

صورة من بطاقة الرقم القومي مدون فيها العنوان سكن المتقدم

صور شهادات الميلاد لكل أفراد الأسرة

صورة من قسيمة الطلاق أو الزواج

صورة من شهادة وفاة الزوج للأرامل

صورة من بطاقة التموين

بيان قيد مدرسي للأطفال من 6 إلى 18 سنة

مستند الإعاقة من اللجان الطبية في حالة المرض المزمن

صورة شهادة الهجر أو ما يدل على الانفصال

صورة إقرار الوصاية للأيتام

صورة شهادة السجن لحالات سجن الأب أو الأم

قيمة معاشات تكافل وكرامة؟

تمت زيادة معاش تكافل وكرامة للمستفيدين الذين يحصلون على 500 جنيه، إلى 625 جنيهًا

تمت زيادة معاش المستفيدين من المسنين الذين يتقاضون 450 جنيها إلى 562.5 جنيه

تمت زيادة معاش تكافل وكرامة من ذوي الهمم الذين يحصلون على 450 جنيها إلى 562.5 جنيه شهريا

تمت زيادة معاش كرامة للأيتام من 350 جنيه إلى 437.5 جنيه.