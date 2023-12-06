الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

موعد صرف معاش ديسمبر 2023.. خطوات الاستعلام عن شكاوى معاش تكافل وكرامة

صرف معاش
صرف معاش

تتساءل فئة كبيرة من محدودي الدخل عن الاستعلام معاش تكافل وكرامة وكيفية تقديم شكوى في حال توقفه عن الأسر المستفيدة والمستحقة تخوفًا من انقطاعه نهائيًا لا سيما أن العديد من الأسر تعتمد عليه في تحمل بعض من نفقات العيش في ظل ارتفاع الأسعار ووزيادة التضخم محليًا وعالميًا.

معاش تكافل وكرامة 

وفي إطار حرص الدولة على تخفيف الأعباء عن المواطنين تواصل وزارة التضامن في صرف معاش تكافل وكرامة للفئات المستحقة، تُحدد موعد صرف معاش تكافل وكرامة لعام 2023 في كل شهر،  يمكن للمواطنين المستفيدين الاستعلام عن المعاش من خلال الرابط المخصص للاستعلام عن معاش تكافل وكرامة لعام 2023 ويمكن الدخول عليه من هنا.

متوفر بالرقم القومي| الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة 2023

الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2023 عبر موقع وزارة التضامن

خطوات الاستعلام عن شكاوى معاش تكافل وكرامة 

يمكن للأشخاص الاستعلام عن شكاوى تكافل وكرامة باستخدام الرقم القومي والاسم، كما يمكنهم  أيضًا تقديم تظلم بشأن رفض طلب التقديم في معاش تكافل وكرامة عبر ثلاثة وسائل، بما في ذلك الاتصال برقم الخط الساخن 19680، أو تقديم التظلم عبر  بوابة تكافل وكرامة من خلال موقع وزارة التضامن الاجتماعي من خلال هذا الرابط

 كما يمكن تقديم التظلم عبر البريد الإلكتروني التالي: [email protected].

موعد صرف معاش تكافل وكرامة ديسمبر 2023

تبدأ وزارة التضامن في صرف معاش تكافل وكرامة شهريًا ابتداءً من اليوم الخامس عشر من كل شهر ميلادي ويصرف عن طريق فيزة ميزة المخصصة لمستحقي المعاش.

ويجب قبل صرف المعاش لأول مرة  تفعيل فيزا ميزة لمستفيدي تكافل وكرامة 2023 عبر الخطوات التالية: 

إقرأ ايضًا: الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2023 عبر موقع وزارة التضامن

أولًا: يتصل المستفيد  بالخط الساخن 19680.

ثانيًا: اتباع الخطوات وفق إرشادات موظف خدمة العملاء في البنك لتفعيل فيزا ميزة تكافل وكرامة لمستفيدي تكافل وكرامة

رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 

 يمكن للمواطنين المتقدمين الجدد لبرنامج تكافل وكرامة الاستعلام معرفة نتيجة قبولهم أو رفضهم  من خلال رابط الاستعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة 2023 المتوفر على موقع وزارة التضامن الاجتماعي باتباع الخطوات الأتية:

  1. الدخول موقع وزارة التضامن 
  2. اختيار برنامج تكافل وكرامة
  3. إدخال الرقم القومي لصاحب كارت تكافل وكرامة
  4. الضغط على زر الاستعلام لعرض نتيجة الاستحقاق.
     
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خطوات الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة والرابط

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هنا بالرقم القومي| الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة

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الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2023 عبر موقع وزارة التضامن

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