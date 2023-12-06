موعد صرف معاش ديسمبر 2023.. خطوات الاستعلام عن شكاوى معاش تكافل وكرامة

تتساءل فئة كبيرة من محدودي الدخل عن الاستعلام معاش تكافل وكرامة وكيفية تقديم شكوى في حال توقفه عن الأسر المستفيدة والمستحقة تخوفًا من انقطاعه نهائيًا لا سيما أن العديد من الأسر تعتمد عليه في تحمل بعض من نفقات العيش في ظل ارتفاع الأسعار ووزيادة التضخم محليًا وعالميًا.

معاش تكافل وكرامة

وفي إطار حرص الدولة على تخفيف الأعباء عن المواطنين تواصل وزارة التضامن في صرف معاش تكافل وكرامة للفئات المستحقة، تُحدد موعد صرف معاش تكافل وكرامة لعام 2023 في كل شهر، يمكن للمواطنين المستفيدين الاستعلام عن المعاش من خلال الرابط المخصص للاستعلام عن معاش تكافل وكرامة لعام 2023 ويمكن الدخول عليه من هنا.

خطوات الاستعلام عن شكاوى معاش تكافل وكرامة

يمكن للأشخاص الاستعلام عن شكاوى تكافل وكرامة باستخدام الرقم القومي والاسم، كما يمكنهم أيضًا تقديم تظلم بشأن رفض طلب التقديم في معاش تكافل وكرامة عبر ثلاثة وسائل، بما في ذلك الاتصال برقم الخط الساخن 19680، أو تقديم التظلم عبر بوابة تكافل وكرامة من خلال موقع وزارة التضامن الاجتماعي من خلال هذا الرابط

كما يمكن تقديم التظلم عبر البريد الإلكتروني التالي: [email protected].

موعد صرف معاش تكافل وكرامة ديسمبر 2023

تبدأ وزارة التضامن في صرف معاش تكافل وكرامة شهريًا ابتداءً من اليوم الخامس عشر من كل شهر ميلادي ويصرف عن طريق فيزة ميزة المخصصة لمستحقي المعاش.

ويجب قبل صرف المعاش لأول مرة تفعيل فيزا ميزة لمستفيدي تكافل وكرامة 2023 عبر الخطوات التالية:

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أولًا: يتصل المستفيد بالخط الساخن 19680.

ثانيًا: اتباع الخطوات وفق إرشادات موظف خدمة العملاء في البنك لتفعيل فيزا ميزة تكافل وكرامة لمستفيدي تكافل وكرامة

رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة

يمكن للمواطنين المتقدمين الجدد لبرنامج تكافل وكرامة الاستعلام معرفة نتيجة قبولهم أو رفضهم من خلال رابط الاستعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة 2023 المتوفر على موقع وزارة التضامن الاجتماعي باتباع الخطوات الأتية: